پشاور، بارش کے باعث مارکیٹ میں اشیا کی سپلائی بند، قیمتوں میں اضافہ ہوگیا

سبزیوں اور آٹا سمیت مختلف اشیا کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے

احتشام بشیر August 24, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
پشاور:

بارشوں کے باعث بیشتر علاقوں سے آنے والی سبزیوں اور فروٹ کی سپلائی بند ہو گئی ہے جس کے باعث مارکیٹ میں سبزیوں اور آٹا سمیت مختلف اشیا کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔

خیبرپختونخوا میں شدید بارشوں کی وجہ سے سبزیوں کی رسد اور طلب میں عدم توازن پیدا ہوا ہے اور پشاور میں آلو 100 روپے فی کلو تک پہنچ گیا ہے۔

اسی طرح ٹماٹر 129 روپے فی کلو، پیاز 120 روپے فی کلو، لہسن 350 روپے فی کلو، ادرک 500 روپے فی کلو، پھول گوبھی 110 روپے فی کلو اور مرغی 465 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے۔

پشاور میں سبزیوں کے ساتھ ساتھ گندم اور آٹا کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، آٹے کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور فی کلو قیمت میں 20 سے 30 روپے تک کا اضافہ ہو گیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

قائمہ کمیٹی خزانہ کا شرح سود کو 11 فیصد سے کم نہ کرنے پر تحفظات کا اظہار

Express News

حکومت کا غیرملکی کمرشل بینکوں سے ایک سال میں اربوں ڈالر قرض لینے کا فیصلہ

Express News

ملکی صرافہ مارکیٹوں میں سونا مہنگا، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟

Express News

آئی ایم ایف اور اے ڈی بی کی موسمیاتی تباہ کاریوں سے نمٹنے کیلیے انشورنس کی تجویز

Express News

مقامی انڈسٹری کا تحفظ، درآمدی گاڑیوں کیلیے سخت اقدامات کا فیصلہ

Express News

وزیر اعظم کی بیجنگ روانگی سے قبل چینی پاور پلانٹس کو 100 ارب روپے ادا کرنے کا فیصلہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو