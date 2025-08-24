پاکستان اور بنگلادیش نے سرکاری اور سفارتی پاسپورٹ ہولڈرز کیلیے ویزا کی شرط ختم کردی

نائب وزیراعظم کا دورے کو بنگلادیشی وزارت خارجہ نے دونوں ممالک کیلیے خوش آئند اور کامیاب قرار دے دیا

ویب ڈیسک August 24, 2025
بنگلادیش کی وزارت خارجہ کا نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کے دورے کو دونوں ممالک کیلیے خوش آئند قرار دیتے ہوئے بیان جاری کردیا۔

بنگلادیشی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کے دورے کے دوران پاکستان اور بنگلا دیش نے دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔

وزارت خارجہ کے مطابق نائب وزیراعظم اسحاق ڈٓار نے ڈھاکا میں بنگلہ دیشی مشیر خارجہ سے ملاقات کی، جس میں تجارت، سرماریہ کاری، تعلیم، صحت سمیت کئی شعبوں پر بات ہوئی۔

بنگلہ دیشی وزارت خارجہ کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے بنگلا دیشی طلبا کیلئے “پاکستان بنگلہ دیش کوریڈور” کے آغاز کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت آئندہ 5 برسوں میں 500 بنگلادیشی طالب علموں کو اسکالر شپس دی جائیں گی۔

مزید پڑھیں : نائب وزیراعظم کی بنگلادیشی چیف ایڈوائزر سے ملاقات، تجارتی اور اقتصادی تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق

اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ایک چوتھائی اسکالر شپس طب کے شعبے کیلیے دی جائیں گی جبکہ پاکستان 100 بنگلہ دیشی سول سرونٹس کو تربیت دے گا اور 40 افراد کیلئے جدید طبی سہولت اور اعضا کی پیوندکاری کی پیشکش کی ہے۔

یہ بھی پڑھیں : اسحاق ڈار کی بنگلا دیشی مشیر خارجہ سے ملاقات، تعلقات مزید مضبوط بنانےکے عزم کا اعادہ، 6 معاہدے طے

وزارت خارجہ کے مطابق دونوں ممالک نے ویزا سہولت میں آسانی، رابطے بحال کرنے پر اطمینان کا ظہار کیا جبکہ سفارتکاروں اور سرکاری پاسپورٹ ہولڈرز کیلئے ویزا ختم کرنے کا معاہدہ طے کرلیا۔

اس کے علاوہ دونوں ممالک کی خارجہ سروس اکیڈمیز اور تھنک تھینکس کے درمیان بھی معاہدے ہوئے۔
