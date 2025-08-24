نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے اپنے دورہ بنگلادیش کے مشیر خارجہ سے ملاقات کی جس کے دوران باہمی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا جب کہ اس دوران دونوں ملکوں کے درمیان 6 معاہدے طے پا گئے۔
وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ دونوں فریقین نے دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر غور کیا جن میں اعلیٰ سطحی روابط، تجارت و اقتصادی تعاون، عوامی روابط، ثقافتی تبادلے، تعلیم و استعداد کار میں تعاون اور انسانی ہمدردی کے مسائل شامل تھے۔
ملاقات میں سارک کی بحالی، مسئلہ فلسطین اور روہنگیا کے مسئلے کے حل سمیت علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ کیا گیا۔
پاکستانی وفد کی قیادت نائب وزیراعظم و وزیرِ خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار کر رہے ہیں، بنگلہ دیش کی طرف سے وفد کی قیادت ایڈوائزر برائے خارجہ امور محمد توحید حسین کر رہے ہیں۔
مذاکرات میں دوطرفہ تعلقات، اقتصادی و تجارتی تعاون اور علاقائی مسائل پر تفصیلی بات چیت جاری ہے، SAARC کی بحالی اور خطے میں تعاون کے فروغ پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔
مذاکرات میں دونوں ممالک کے متعلقہ شعبوں کے اعلیٰ حکام بھی شریک ہیں۔
بعد ازاں نائب وزیراعظم و وزیرِ خارجہ اور بنگلہ دیش کے ایڈوائزر برائے خارجہ امور کی نگرانی میں اہم MoUs اور معاہدوں پر دستخط کی تقریب ہوئی، اس دوران پاکستان اور بنگلہ دیش نے کل 6 اہم معاہدوں اور MoUs پر دستخط کیے۔
جن معاہدوں پر دستخط کیے گئے ان میں سفارتکاروں اور حکومتی اہلکاروں کے لیے ویزا ختم کرنے، دونوں ممالک کی فارن سروس اکیڈمیوں کے درمیان MoU، ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان (APP) اور بنگلہ دیش سنگباد سنگستھا (BSS)کے درمیان معاہدہ شامل ہے۔
اس کے علاوہ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹیجک اسٹڈیز اسلام آباد اور بنگلہ دیش انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل اینڈ اسٹریٹیجک اسٹڈیز، ٹریڈ جوائنٹ ورکنگ گروپ کے دوران MoU اور ثقافتی تبادلے کے پروگرام (2025–2028) پر دستخط کیے گئے۔
قبل ازیں نائب وزیراعظم و وزیرِ خارجہ اسحاق ڈار کے دورۂ بنگلا دیش کے دوران دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔
ڈھاکا میں نائب وزیراعظم و وزیرِ خارجہ کی اہم تجارتی ملاقات ہوئی جس میں پاکستان کے وزیرِ تجارت بھی شریک تھے۔
نائب وزیراعظم کی ملاقات بنگلا دیش کے کامرس ایڈوائزر جناب شیخ بشیر الدین سے ملاقات میں اعلیٰ حکام اور بنگلا دیش کے سرکاری تجارتی اداروں کے سربراہان شریک ہوئے۔
گورنر بنگلا دیش بینک، ایگزیکٹو چیئرمین بنگلا دیش انویسٹمنٹ ڈویلپمنٹ اتھارٹی، چیئرمین ٹریڈنگ کارپوریشن، چیئرمین سول ایوی ایشن اتھارٹی اور ایکٹنگ وائس چیئرمین ایکسپورٹ پروموشن بیورو شریک ہوئے۔
بنگلا دیش کے سیکریٹریز کامرس و ایوی ایشن، چیئرمین نیشنل بورڈ آف ریونیو بھی موجود تھے۔