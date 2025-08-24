پنجاب حکومت نے کوڑا ٹیکس عائد کردیا، اطلاق گھروں پر بھی ہوگا

ستھرا پنجاب کی کابینہ سے منظوری کے بعد پنجاب بھر میں کوڑا ٹیکس نافذ کرنے کا نوٹی فکیشن جاری

افضال طالب August 24, 2025
پنجاب حکومت نے ستھرا پنجاب کے تحت کوڑا ٹیکس عائد کردیا جسے ابتدائی مرحلے میں پوش اور کمرشل علاقوں پر نافذ کیا گیا ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق پنجاب کابینہ کی منظوری کے بعد ستھرا پنجاب کے تحت کوڑا ٹیکس نافذ کیا گیا ہے۔

گھروں سے کتنا ٹیکس لیا جائے گا؟

شہری علاقوں میں پانچ مرلہ گھر پر 300 جبکہ دیہات میں 200 روپے کوڑا ٹیکس لیا جائے گا، شہروں میں پانچ سے دس مرلہ گھر سے 500 جبکہ دیہات میں فکس 200 روپے وصول کیے جائیں گے۔

10 مرلہ سے ایک کینال والے گھر پر ایک ہزار دیہاتوں میں 400 روپے کوڑا ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ اسی طرح دو سے چار کینال گھر سے دو ہزار روپے چار کینال سے اوپر گھر سے پانچ ہزار روپے کوڑا ٹیکس لیا جائے گا جبکہ دیہاتوں میں دو کینال سے اوپر گھروں سے چارسو روپے ٹیکس نافذ کیا جائے گا۔

دکانداروں اور دفاتر کا ٹیکس

شہروں میں چھوٹی دکانوں سے 500 جبکہ دیہاتوں میں  300 روپے، شہروں میں درمیانے درجے کی دکانوں سے 1000 جبکہ دیہاتوں میں 700 روپے کوڑا ٹیکس لیا جائے گا۔

بڑی کاروباری مراکز سے تین ہزار جبکہ دیہاتوں دوہزار روپے وصول کیا جائے گا۔ ایل ڈبلیو ایم سی نے باقاعدہ  کوڑا ٹیکس کی تقسیم شروع کردی جبکہ بلوں کی تقسیم و وصولی ایل ڈبیلو ایم سی کی ریونیو اور آپریشنل ٹیم کرے گی۔
