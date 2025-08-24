پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی نے عمران خان کے نامزد اپوزیشن لیڈرز کی تقرری مؤخر کردی

اسلام آباد:
پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کی سیاسی کمیٹی نے عمران خان کی جانب سے قومی اسمبلی اور سینیٹ میں بالترتیب محمود خان اچکزئی اور اعظم سواتی کو اپوزیشن لیڈر مقرر کرنے کے فیصلے کو مؤخر کردیا۔
ترجمان پی ٹی آئی کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں سیاسی صورت حال پر غور و خوض کیا گیا اور سیاسی کمیٹی نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے تقرر کو مؤخر کر دیا ہے اور سینیٹ میں شبلی فراز اور قومی اسمبلی میں عمر ایوب حکم امتناع کی بنیاد پر اپنے عہدوں پر براجمان رہیں گے۔
انہوں نے کہا کہ کمیٹی کی ہدایت پر مختلف امور پر مشاورت کی گئی، ضمنی انتخابات کے لیے پی پی-87 سے منزہ فاطمہ اور این اے-66 سے عین احمد کو امیدوار نامزد کر دیا گیا ہے جبکہ دیگر نشستوں کے امیدواروں کا فیصلہ جلد کیا جائے گا۔
ترجمان نے بتایا کہ اجلاس میں کہا گیا کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے زمینی حقائق مختلف ہیں، سیاسی کمیٹی نے کارکنان اور رہنماؤں پر آزمائے جانے والے ہتھکنڈوں کی مذمت کی اورعلیمہ خانم کے بیٹوں کی گرفتاری کو فاشزم کی بدترین مثال قرار دیا ۔
اعلامیے میں کہا گیا کہ ایڈووکیٹ علی بخاری نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اور عمران خان نے کہا قانونی جنگ پوری قوت کے ساتھ لڑی جائے گی۔
ترجمان پی ٹی آئی کے مطابق عمران خان نے قومی اسمبلی کے لیے محمود خان اچکزئی اور سینیٹ کے لیے اعظم خان سواتی کا نام دیا، ملاقاتوں میں رکاوٹ کے باعث مستقبل کی حکمت عملی کے لیے نام تجویز کیے گئے ہیں۔