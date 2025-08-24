پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی نے عمران خان کے نامزد اپوزیشن لیڈرز کی تقرری مؤخر کردی

پی پی-87 سے منزہ فاطمہ اور این اے-66 سے عین احمد کوضمنی انتخابات کے لیے امیدوار نامزد کر دیا گیا ہے، ترجمان پی ٹی آئی

اسامہ اقبال August 24, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کی سیاسی کمیٹی نے عمران خان کی جانب سے قومی اسمبلی اور سینیٹ میں بالترتیب محمود خان اچکزئی اور اعظم سواتی کو اپوزیشن لیڈر مقرر کرنے کے فیصلے کو مؤخر کردیا۔

ترجمان پی ٹی آئی کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں سیاسی صورت حال پر غور و خوض کیا گیا اور سیاسی کمیٹی نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے تقرر کو مؤخر کر دیا ہے اور سینیٹ میں شبلی فراز اور قومی اسمبلی میں عمر ایوب حکم امتناع کی بنیاد پر اپنے عہدوں پر براجمان رہیں گے۔

انہوں نے کہا کہ کمیٹی کی ہدایت پر مختلف امور پر مشاورت کی گئی، ضمنی انتخابات کے لیے پی پی-87 سے منزہ فاطمہ اور این اے-66 سے عین احمد کو امیدوار نامزد کر دیا گیا ہے جبکہ دیگر  نشستوں کے امیدواروں کا فیصلہ جلد کیا جائے گا۔

ترجمان نے بتایا کہ اجلاس میں کہا گیا کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے زمینی حقائق مختلف ہیں، سیاسی کمیٹی نے کارکنان اور رہنماؤں پر آزمائے جانے والے ہتھکنڈوں کی مذمت کی اورعلیمہ خانم کے بیٹوں کی گرفتاری کو فاشزم کی بدترین مثال قرار دیا ۔

اعلامیے میں کہا گیا کہ ایڈووکیٹ علی بخاری نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اور عمران خان نے کہا قانونی جنگ پوری قوت کے ساتھ لڑی جائے گی۔

ترجمان پی ٹی آئی کے مطابق عمران خان نے قومی اسمبلی کے لیے محمود خان اچکزئی اور سینیٹ کے لیے اعظم خان سواتی کا نام دیا، ملاقاتوں میں رکاوٹ کے باعث مستقبل کی حکمت عملی کے لیے نام تجویز کیے گئے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

وفاقی پبلک سروس کمیشن؛ جنرل ریکروٹمنٹ کیلئے تحریری ٹیسٹ کی شرط ختم

Express News

ملیر جیل سے 225 قیدیوں کے فرار کا معاملہ، ذمہ داران کے تعین کی رپورٹ سندھ حکومت کو پیش

Express News

جولائی 2026ء سے نئی آٹو پالیسی نافذ ہوگی، وزارت تجارت

Express News

وزیراعظم نے300 جانیں بچانے والےگلگت کے 3 شہریوں کو قومی ہیرو قرار دے دیا، فی کس 25 لاکھ انعام

Express News

عالمی بینک کی پاکستان میں تعلیم کیلئے کروڑوں ڈالرز گرانٹ کی منظوری

Express News

سمندر کو آلودگی سے بچانے کیلئے کراچی کی بندرگاہوں پر صفائی مہم کا آغاز

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو