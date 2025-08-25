اپر دیر:
خیبر پختونخوا کے علاقے اپر دیر میں پولیس اور محکمہ انسداد دہشت گردی (سی ٹی ڈی) نے خفیہ اطلاع پر مشترکہ کارروائی کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا جبکہ 5 پولیس اہلکار زخمی اور دو شہری شہید ہوگئے۔
ڈی پی او کے مطابق پولیس نے اسلام کوٹ کے بالائی علاقوں میں چوکیاں قائم کرلی ہیں۔
پولیس ذرائع کے مطابق اسلام کوٹ میں ہلاک دہشت گرد 14 اگست کو دیربالا میں پولیس وین پر حملے میں ملوث تھے، پولیس وین پر حملے میں 3 اہلکار شہید اور 6 زخمی ہوگئے تھے۔
پولیس نے بتایا کہ اپر دیر کے علاقوں دوبندو، بریکوٹ، اسلام کوٹ اور اٹنڈرہ میں دہشت گردوں کے خلاف ڈسٹرکٹ پولیس، سی ٹی ڈی، آر آر ایف اور ایلیٹ فورس کے دستوں نے ایک بڑا اور کامیاب آپریشن شروع کر رکھا ہے۔
ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اپر دیر سید محمد بلال کی قیادت میں یہ آپریشن بھرپور حکمت عملی کے تحت کیا گیا اور سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کا مختلف اطراف سے گھیراؤ کر رکھا ہے تاکہ ان علاقوں کو شدت پسندوں سے مکمل طور پر پاک کیا جا سکے۔
پولیس آپریشن میں حصہ لینے والے انسداد دہشتگردی اسکواڈ کی ٹیمیں جدید ساز و سامان اور ہتھیاروں سے لیس ہیں اور ان کا حوصلہ بلند ہے۔
پولیس نے بتایا کہ علاقے میں اہم مقامات اور دہشت گردوں کی نقل و حمل کے راستوں پر اپنی چوکیاں قائم کر دی ہیں اور مربوط آپریشن کے لیے باقاعدہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بھی قائم ہے۔
پولیس کے مطابق علی الصبح شروع ہونے والے اس آپریشن میں دہشت گردوں کے ساتھ سلام کوٹ کے مقام پر فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا، جس کے نتیجے میں 5 دہشت گردوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں اور ان میں سے ایک کی لاش برآمد کر لی گئی ہے اور دیگر کی تلاش جاری ہے۔
پولیس نے بتایا کہ فائرنگ کے تبادلے میں دو مقامی شہری شہید اور 7 پولیس کانسٹیبل معمولی زخمی ہوئے ہیں، جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔
بیان میں کہا گیا کہ مقامی آبادی بھی اس آپریشن میں پولیس کا بھرپور ساتھ دے رہی ہے اور فورسز کی پیشہ ورانہ کارکردگی کو سراہا جا رہا ہے۔
آئی جی پولیس ذوالفقار حمید نے اس موقع پر اپنے پیغام میں جوانوں کے جذبے، دلیری اور بہادری کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے جوان وطن کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار ہیں اور دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کے لیے ان کا عزم آہنی ہے اور ہمیں اپنے جوانوں پر فخر ہے۔
قوم کو اپنے جری سپوتوں پر ناز ہے، وفاقی وزیر داخلہ
دریں اثنا وفاقی وزیرداخلہ محسن نقوی نے اپر دیر میں فتنۃ الہندوستان کے دہشتگردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر خیبرپختونخوا پولیس اور سی ٹی ڈی کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ انہوں نے 5 دہشتگردوں کو جہنم واصل کرنے پر پولیس اور سی ٹی ڈی کی پیشہ وارانہ صلاحیتوں کو سراہا۔
محسن نقوی نے کہا کہ کے پی کے پولیس اور سی ٹی ڈی نے فتنۃ الہندوستان کے دہشتگردوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملایا ۔ فتنۃ الہندوستان کے دہشتگردوں کے مکمل خاتمے کے لیے ہماری بہادر فورسز پر عزم ہیں۔ قوم کو اپنے جری سپوتوں پر ناز ہے۔
وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ فتنۃ الہندوستان کے دہشتگردوں کے خلاف کامیاب آپریشنز فورسز کی پیشہ وارانہ صلاحیتوں کا بین ثبوت ہیں ۔ دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پوری قوم فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے زخمی ہونے والے پولیس اہلکاروں کی جلد صحت یابی کی دعا بھی کی۔