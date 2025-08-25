اپردیر؛ سی ٹی ڈی کی مشترکہ کارروائی میں 5 دہشتگرد ہلاک، دو شہری شہید

اسلام کوٹ میں ہلاک دہشت گرد 14 اگست کو دیربالا میں پولیس وین پر حملے میں ملوث تھے، پولیس ذرائع

احتشام خان August 25, 2025
facebook whatsup
فوٹو: ایکسپریس نیوز
اپر دیر:

خیبر پختونخوا کے علاقے اپر دیر میں پولیس اور محکمہ انسداد دہشت گردی (سی ٹی ڈی) نے خفیہ اطلاع پر مشترکہ کارروائی کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا جبکہ 5 پولیس اہلکار زخمی اور دو شہری شہید ہوگئے۔

ڈی پی او کے مطابق پولیس نے اسلام کوٹ کے بالائی علاقوں میں چوکیاں قائم کرلی ہیں۔

پولیس ذرائع کے مطابق اسلام کوٹ میں ہلاک دہشت گرد 14 اگست کو دیربالا میں پولیس وین پر حملے میں ملوث تھے، پولیس وین پر حملے میں 3 اہلکار شہید اور 6 زخمی ہوگئے تھے۔

پولیس نے بتایا کہ اپر دیر کے علاقوں دوبندو، بریکوٹ، اسلام کوٹ اور اٹنڈرہ میں دہشت گردوں کے خلاف ڈسٹرکٹ پولیس، سی ٹی ڈی، آر آر ایف اور ایلیٹ فورس کے دستوں نے ایک بڑا اور کامیاب آپریشن شروع کر رکھا ہے۔

ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اپر دیر سید محمد بلال کی قیادت میں یہ آپریشن بھرپور حکمت عملی کے تحت کیا گیا اور سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کا مختلف اطراف سے گھیراؤ کر رکھا ہے تاکہ ان علاقوں کو شدت پسندوں سے مکمل طور پر پاک کیا جا سکے۔

پولیس آپریشن میں حصہ لینے والے انسداد دہشتگردی اسکواڈ کی ٹیمیں جدید ساز و سامان اور ہتھیاروں سے لیس ہیں اور ان کا حوصلہ بلند ہے۔

پولیس نے بتایا کہ علاقے میں اہم مقامات اور دہشت گردوں کی نقل و حمل کے راستوں پر اپنی چوکیاں قائم کر دی ہیں اور مربوط آپریشن کے لیے باقاعدہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بھی قائم ہے۔

پولیس کے مطابق علی الصبح شروع ہونے والے اس آپریشن میں دہشت گردوں کے ساتھ سلام کوٹ کے مقام پر فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا، جس کے نتیجے میں 5 دہشت گردوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں اور ان میں سے ایک کی لاش برآمد کر لی گئی ہے اور دیگر کی تلاش جاری ہے۔

پولیس نے بتایا کہ فائرنگ کے تبادلے میں دو مقامی شہری شہید اور 7 پولیس کانسٹیبل معمولی زخمی ہوئے ہیں، جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔

بیان میں کہا گیا کہ مقامی آبادی بھی اس آپریشن میں پولیس کا بھرپور ساتھ دے رہی ہے اور فورسز کی پیشہ ورانہ کارکردگی کو سراہا جا رہا ہے۔

آئی جی پولیس ذوالفقار حمید نے اس موقع پر اپنے پیغام میں جوانوں کے جذبے، دلیری اور بہادری کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے جوان وطن کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار ہیں اور دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کے لیے ان کا عزم آہنی ہے اور ہمیں اپنے جوانوں پر فخر ہے۔

قوم کو اپنے جری سپوتوں پر ناز ہے، وفاقی وزیر داخلہ

دریں اثنا وفاقی وزیرداخلہ محسن نقوی نے اپر دیر میں فتنۃ الہندوستان کے دہشتگردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر خیبرپختونخوا پولیس اور سی ٹی ڈی کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ انہوں نے 5 دہشتگردوں کو جہنم واصل کرنے پر پولیس اور سی ٹی ڈی کی پیشہ وارانہ صلاحیتوں کو سراہا۔

محسن نقوی نے کہا کہ کے پی کے پولیس اور سی ٹی ڈی نے فتنۃ الہندوستان کے دہشتگردوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملایا ۔ فتنۃ الہندوستان کے دہشتگردوں کے مکمل خاتمے کے لیے ہماری بہادر فورسز پر عزم ہیں۔ قوم کو اپنے جری سپوتوں پر ناز ہے۔

وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ فتنۃ الہندوستان کے دہشتگردوں کے خلاف کامیاب آپریشنز فورسز کی پیشہ وارانہ صلاحیتوں کا بین ثبوت ہیں ۔ دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پوری قوم فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے زخمی ہونے والے پولیس اہلکاروں کی جلد صحت یابی کی دعا بھی کی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

وفاقی پبلک سروس کمیشن؛ جنرل ریکروٹمنٹ کیلئے تحریری ٹیسٹ کی شرط ختم

Express News

ملیر جیل سے 225 قیدیوں کے فرار کا معاملہ، ذمہ داران کے تعین کی رپورٹ سندھ حکومت کو پیش

Express News

جولائی 2026ء سے نئی آٹو پالیسی نافذ ہوگی، وزارت تجارت

Express News

وزیراعظم نے300 جانیں بچانے والےگلگت کے 3 شہریوں کو قومی ہیرو قرار دے دیا، فی کس 25 لاکھ انعام

Express News

عالمی بینک کی پاکستان میں تعلیم کیلئے کروڑوں ڈالرز گرانٹ کی منظوری

Express News

سمندر کو آلودگی سے بچانے کیلئے کراچی کی بندرگاہوں پر صفائی مہم کا آغاز

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو