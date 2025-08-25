ٹک ٹاکر ثناء یوسف قتل کیس میں اہم پیشرفت

عمر حیات نے ٹک ٹاکر ثنا یوسف کو دوستی کرنے سے انکار کرنے پر ان کے گھر کے اندر آکر اسے گولیاں مار کر قتل کردیا تھا

August 25, 2025
نوجوان ٹک ٹاکر ثناء یوسف کے قتل کا معاملہ چالان کی اسکروٹنی مکمل ہونے پر چالان عدالت کو بھیج دیا گیا۔

ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں 16 سالہ ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس پر سماعت ہوئی۔ پراسکیوشن نے مقدمہ کے چالان کی اسکروٹنی مکمل ہونے پر چالان عدالت میں پیش کردیا۔

پراسکیوشن کیجانب سے مقدمہ میں 31 گواہان شامل ہیں۔ ثناء یوسف کی فیملی، ڈاکٹر، پولیس اہلکار و دیگر گواہان کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ 

پراسکیوشن کی سکروٹنی ٹیم نے 1 ماہ سے زائد عرصہ تک چالان کی سکروٹنی کی۔ پولیس چالان میں عمر حیات کو ہی ثناء یوسف کا قاتل قرار دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ملزم عمر حیات مجسٹریٹ کے سامنے قتل کا اعتراف بھی کر چکا ہے۔

عدالت نے ریمارکس دیئے کہ موسم گرما کی تعطیلات ختم ہونے پر کیس کا باقاعدہ ٹرائل شروع ہوگا۔

یاد رہے کہ عمر حیات نے ٹک ٹاکر ثنا یوسف کو دوستی کرنے سے انکار کرنے پر ان کے گھر کے اندر آکر اسے گولیاں مار کر قتل کردیا تھا۔ 
