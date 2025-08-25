بھارت کا 24 گھنٹے کے دوران پاکستان سے دوسری بار رابطہ، ممکنہ سیلاب کے خطرے سے آگاہ کردیا

  بھارت نے سندھ طاس معاہدے کے تحت  انڈس واٹر کمیشن کے بجائے سفارتی ذرائع سے سیلابی وارننگ دی، ترجمان دفتر خارجہ

ویب ڈیسک August 25, 2025
facebook whatsup

 

بھارت نے 24 گھنٹے کے دوران پاکستان سے  دوسری بار رابطہ کرکے ممکنہ سیلاب کے خطرے سے آگاہ کردیا۔

سفارتی ذرائع نے بتایا کہ بھارتی ہائی کمیشن اسلام آباد نے وزارت خارجہ سے رابطہ کرکے دریائے ستلج میں سیلاب سے متعلق معلومات دیں۔

سرکاری ذرائع نے بتایا کہ اس سے قبل پہلے رابطے میں اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن نے جموں کشمیر کے دریائے طوی کے مقام پر بڑے سیلاب کے ممکنہ خطرے سے  پاکستان کو آگاہ کیا۔

ترجمان دفتر خارجہ  نے دریائے ستلج میں فلڈ کی پیشگی اطلاع سے متعلق بھارتی الرٹ کے جواب میں کہا کہ بھارت نے 24 اگست 2025ء کو سیلابی وارننگ سفارتی ذرائع سے فراہم کی، سندھ طاس معاہدے کے تحت  انڈس واٹر کمیشن کے بجائے سفارتی  ذریعے آگاہ کیا۔

ترجمان نے کہا کہ  بھارت پر لازم ہے کہ وہ سندھ طاس معاہدے کی تمام شقوں پر مکمل طور پر عملدرآمد کرے، بھارت کی جانب سے معاہدے کو یکطرفہ طور پر معطل قرار دینا بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے جو جنوبی ایشیا میں امن و استحکام پر انتہائی منفی اثرات مرتب کر سکتی ہے۔

ذرائع کے مطابق بھارت کی جانب سے دریائے توی میں سیلاب کے خدشے سے متعلق الرٹ جاری کیا گیا، بھارتی ہائی کمیشن نے وزارتِ خارجہ کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ دریا میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کے باعث ممکنہ سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔

ذرائع کے مطابق بھارتی ہائی کمیشن نے دریائے تاوی میں ممکنہ سیلاب کے حوالے سے الرٹ شیئر کیا، بھارت نے بھارتی سایڈ پر  دریائے توی میں فلڈ سے متعلق الرٹ جاری کیا تھا، بھارتی ہائی کمیشن کے مطابق دریائے توی  کے فلڈ کا پانی دریائے چناب میں گرتا ہے۔

دونوں ممالک کے درمیان جنگ کے بعد پہلا سفارتی رابط ہوا ہے، وزارت آبی وسائل نے اداروں  کو انتباہی خط جاری کر دیا، 
دریائے ستلج میں سیلاب کا خطرہ ہے۔

وزارت آبی وسائل  نے خط میں لکھا کہ دریائے ستلج میں بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے کے بعد شدید طغیانی ہوگی وزارت آبی وسائل نے متعلقہ 27 وزارتوں اور اداروں کو آگاہ کر دیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

وفاقی پبلک سروس کمیشن؛ جنرل ریکروٹمنٹ کیلئے تحریری ٹیسٹ کی شرط ختم

Express News

ملیر جیل سے 225 قیدیوں کے فرار کا معاملہ، ذمہ داران کے تعین کی رپورٹ سندھ حکومت کو پیش

Express News

جولائی 2026ء سے نئی آٹو پالیسی نافذ ہوگی، وزارت تجارت

Express News

وزیراعظم نے300 جانیں بچانے والےگلگت کے 3 شہریوں کو قومی ہیرو قرار دے دیا، فی کس 25 لاکھ انعام

Express News

عالمی بینک کی پاکستان میں تعلیم کیلئے کروڑوں ڈالرز گرانٹ کی منظوری

Express News

سمندر کو آلودگی سے بچانے کیلئے کراچی کی بندرگاہوں پر صفائی مہم کا آغاز

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو