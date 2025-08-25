بلوچستان حکومت کا این ایف سی ایوارڈ کیلیے تمام سیاسی جماعتوں اور ماہرین سے مشاورت کا فیصلہ

وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ این ایف سی ایوارڈ پر تمام سیاسی جماعتوں اور ماہرین سے مشاورت کی جائے گی۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت این ایف سی ایوارڈ کی تیاری سے متعلق مشاورتی اجلاس ہوا جس میں صوبائی وزیر خزانہ میر شعیب نوشیروانی نے اجلاس میں تفصیلی بریفنگ دی۔
اجلاس میں این ایف سی ایوارڈ پر تمام سیاسی جماعتوں اور ماہرین کی مشاورت کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
شرکا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعلیٰ نے کہا کہ پارلیمنٹ میں نمائندگی نہ رکھنے والی جماعتوں سے بھی مشاورت کریں گے، جس کا مقصد صوبے کا متفقہ اور مضبوط موٴقف سامنے لانا ہے۔
اُن کا کہنا تھا کہ این ایف سی ایوارڈ میں بلوچستان کی ضروریات اور ترجیحات اجاگر کریں گے، وسائل کی تقسیم میں شفافیت اور شمولیت کو اہمیت دینا ہوگی، این ایف سی ایوارڈ مضبوط وفاق اور ہم آہنگی کا موقع ہے۔
وزیراعلیٰ نے کہا کہ بلوچستان کے عوام کی امیدیں اور توقعات ایوارڈ میں شامل ہونی چاہئیں، این ایف سی ایوارڈ میں صوبوں کے درمیان توازن اور ہم آہنگی ضروری ہے، مشاورت میں ماہرین معاشیات اور دانشوروں کی تجاویز کو بھی شامل کیا جائے گا۔
کوئٹہ:وسائل کی منصفانہ تقسیم سے صوبے ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوں گے،میر سرفرازبگٹی
کوئٹہ:ہم سب کی کامیابی ایک مضبوط اور مستحکم وفاق میں ہے، وزیر اعلیٰ بلوچستان
کوئٹہ:این ایف سی ایوارڈ کو قومی یکجہتی اور اعتماد کے فروغ کا ذریعہ بنائیں گے، وزیر اعلیٰ بلوچستان کا اجلاس میں اظہار خیال