کراچی، سائٹ سپر ہائی وے کے قریب فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق

واقعہ میں ملوث اشخاص کی ابتدائی معلومات ملی ہے جس کی شناخت و تصدیق کی جارہی ہے

شاہ میر خان August 25, 2025
(فوٹو: فائل)

شہر قائد کے علاقے سائٹ سپرہائی پر واقع فقیرہ گوٹھ میں فائرنگ کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہوگئے جبکہ 1 کی حالت تشویشناک ہے۔

ترجمان ایسٹ پولیس کے مطابق فقیرہ گوٹھ میں قائم ہوٹل پر بیٹھے عثمان دارو اور بھتیجے سلام پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں چار افراد زخمی ہوئے۔

دونوں شدید زخمی پرائیویٹ لوگ تھے جو کہ مبینہ طور پہ معلومات اکٹھا کرتے تھے جن کو نشانہ بنایا گیا۔ علاقہ پولیس کے مطابق عثمان عرف دارو مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث رہا ہے جس کی تصدیق و ریکارڈ حاصل کیا جارہا ہے۔ 

فائرنگ میں دو راہگیر بھی مبینہ طور پہ معمولی زخمی ہوئے۔ واقعہ میں ملوث اشخاص کی ابتدائی معلومات ملی ہے جس کی شناخت و تصدیق کی جارہی ہے۔ واقعہ ابتدائی طور پر ذاتی رنجش کا شاخسانہ ہے جس کی تصدیق کی جارہی ہے۔ 

دوسری جانب وزیر داخلہ سندھ ضیا الحسن لنجار نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ایس ایس پی ایسٹ سے تفصیلات طلب کرلیں۔ وزیر داخلہ سندھ نے کہا کہ ابتدائی پولیس کاروائی پر مشتمل تفصیلات سے آگاہ کیا جائے۔

ضیا الحسن لنجار نے کہا کہ 2 افراد کے قتل کے پس پردہ محرکات اور عوامل کا پتہ لگایا جائے، قتل میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کو یقینی بنایا جائے۔

وزیر داخلہ نے کہا کہ قاتلوں کے فرار کے  ممکنہ راستوں پر پکٹنگ اور چیکنگ کو مربوط اور مؤثر بنایا جائے۔ تمام تر پولیس ایکشن اور چھاپوں سے آگاہ رکھا جائے۔
