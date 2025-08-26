کراچی: ڈاکوؤں نے نوجوان سے گھر کی دہلیز پر بائیک چھین لی

کراچی کے ڈسٹرکٹ کورنگی کے علاقے الفلاح باغ ابراہیم سوسائٹی میں موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے دیدا دلیری کے ساتھ نوجوان کو گھر کی دہلیز پر اسلحے کے زور پر یرغمال بنا کر موٹر سائیکل چھین لی۔اتوار کی شام ہونے والی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔ واردات میں ملوث تینوں ڈاکوؤں کے چہرے واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے۔
فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ موٹر سائیکل سوار نوجوان جیسے ہی اپنے گھر کی دہلیز پر پہنچتا ہے تعاقب میں آنے والے موٹر سائیکل سوار تین ڈاکو جس میں ایک کے پاس اسلحہ تھا نوجوان کو یرغمال بنا کر اس سے موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو جاتے ہیں جبکہ نوجوان حسرت بھری نگاہوں سے اپنی موٹر سائیکل کو دیکھتا رہتا ہے۔اس دوران نوجوان نے شور بھی مچایا لیکن اس سے قبل تینوں ڈاکو نوجوان کی موٹر سائیکل لیکر رفو چکر ہوگئے۔
فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دو ڈاکو شلوار قمیض میں ملبوس تھے جس میں سے ایک نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور اس کے پاس اسلحے تھا جبکہ ایک ڈاکو پینٹ اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی ۔ فوٹیج میں موٹر سائیکل چلا کر آنے والا ڈاکو نوجوان کی چھینی ہوئی موٹر سائیکل چلا کر لیجاتے ہوئے دیکھائی دیا ۔