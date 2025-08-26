لاہور: پتنگ فروشوں کیخلاف پولیس کا گھیرا تنگ

لاہور:
ایس پی اقبال ٹاؤن ڈاکٹر محمد عمر کی زیرنگرانی پتنگ فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا۔
ترجمان پولیس کے مطابق ایس ایچ او ملت پارک نے پولیس ٹیم کے ہمراہ تین ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان شہروز، عامر اور فیصل کو ملت پارک کے مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا۔ملزمان مختلف شہروں میں خونی کھیل کا سامان فروخت کرتے تھے۔
ترجمان پولیس نے بتایا کہ ملزمان شہروز، عامر اور فیصل کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے اور مزید انٹیروگیشن جاری ہے۔
ایس پی ڈاکٹر محمد عمر کا ایس ایچ او ملت پارک سہیل لیاقت اور پولیس ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے کہنا تھا کہ انسداد پتنگ بازی کی مہم کو بھرپور طریقے سے جاری رکھیں۔