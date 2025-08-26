پختونخوا حکومت نے سیلاب زدگان کے لیے مزید 2 ارب روپے جاری کردیے

10 روز میں مجموعی طور 6.5 ارب روپے کے فنڈز جاری کیے جا چکے ہیں، صوبائی مشیر خزانہ

ویب ڈیسک August 26, 2025
پشاور:

محکمہ خزانہ خیبرپختونخوا نے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے مزید 2 ارب روپے جاری کر دیے ہیں۔

مشیر خزانہ خیبرپختونخوا مزمل اسلم کے مطابق یہ رقم ریلیف اور معاوضے کی مد میں دی گئی ہے، جس کے بعد صوبائی حکومت اب تک متاثرین کے لیے مجموعی طور پر 6.5 ارب روپے سے زائد فنڈز جاری کر چکی ہے۔

مزمل اسلم نے بتایا کہ یہ تمام رقوم صرف 10 دنوں کی محدود مدت میں جاری کی گئیں، جو صوبائی حکومت کی شفاف گورننس اور مضبوط مالی صورتحال کی عکاسی کرتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں مزید فنڈز بھی وزیر اعلیٰ اور کابینہ کی منظوری کے بعد متاثرین کو فراہم کیے جائیں گے۔

اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور پی آر او ٹو مشیر خزانہ انور خان خٹک کے مطابق حکومت اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ سیلاب متاثرین کی بحالی اور ریلیف کے تمام اقدامات بروقت اور مؤثر انداز میں انجام دیے جائیں۔
