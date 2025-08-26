فرانس کے وزیراعظم نے اعتماد کا ووٹ طلب کر کے اپنی حکومت داؤ پر لگا دی

فرانس کے وزیراعظم فرانسوا بیرو نے اعلان کیا ہے کہ ان کی حکومت 8 ستمبر کو قومی اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ طلب کرے گی۔
اس اقدام کو ملک میں بڑھتے ہوئے عوامی قرضے کے بحران کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے، جو ان کی اقلیتی حکومت کے لیے ایک بڑا سیاسی امتحان بن سکتا ہے۔
بیرو نے پیرس میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ’’میں نے صدر سے درخواست کی ہے، اور انہوں نے منظوری دے دی ہے، کہ پیر 8 ستمبر کو پارلیمنٹ کا غیر معمولی اجلاس بلایا جائے۔‘‘ ان کے مطابق حکومت تقریباً 44 ارب یورو (51 ارب ڈالر) سالانہ بچت کے اقدامات کرنے جا رہی ہے تاکہ فرانس کے مالیاتی خسارے کو کم کیا جا سکے۔
وزیراعظم کے اعلان کے فوراً بعد ہی دائیں بازو کی انتہا پسند جماعت نیشنل ریلی (آر این) کے رہنما جارڈن بارڈیلا نے واضح کر دیا کہ ان کی جماعت مجوزہ کٹوتیوں کی حمایت نہیں کرے گی۔
انہوں نے کہا: ’’فرانسوا بیرو نے ابھی اپنی حکومت کے خاتمے کا اعلان کیا ہے، جو اپنی غفلت آمیز بے عملی سے کھوکھلی ہو چکی ہے۔ آر این ایسی حکومت کے حق میں کبھی ووٹ نہیں دے گی جس کے فیصلے عوام کو اذیت پہنچاتے ہیں۔‘‘
اسی طرح سخت بائیں بازو کی جماعت فرانس انبووڈ (ایل ایف آئی) نے بھی حکومت کے خلاف ووٹ دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں بیرو کی حکومت کو شدید دباؤ اور شکست کے خطرے کا سامنا ہے۔
فرانسوا بیرو کے پاس ایوان زیریں قومی اسمبلی میں پہلے ہی واضح اکثریت نہیں ہے۔ اگر ان کی حکومت اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں ناکام رہتی ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ انہیں اقتدار چھوڑنا پڑے گا اور ممکنہ طور پر ملک میں نئے انتخابات کی راہ ہموار ہوگی۔
یاد رہے کہ جولائی میں فرانسوا بیرو نے 2026 کے بجٹ کی نقاب کشائی کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ قومی تعطیلات کی تعداد کم کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں تاکہ پیداواری صلاحیت بڑھے اور مالی بحران پر قابو پایا جا سکے۔ انہوں نے بڑھتے ہوئے قرض کو ’’ملک پر لعنت‘‘ قرار دیا تھا۔
یورپی یونین کے قوانین کے مطابق، فرانس کو اپنے عوامی خسارے کو قابو کرنے اور قرضوں کو کم کرنے کی سخت ہدایات ملی ہیں کیونکہ کئی برسوں سے مقررہ اخراجاتی حد عبور کی جا رہی ہے۔
سیاسی مبصرین کے مطابق اگر وزیراعظم بیرو کو ووٹ میں شکست ہوتی ہے تو یہ نہ صرف ان کی حکومت کا خاتمہ ہوگا بلکہ فرانس کے سیاسی منظرنامے میں ایک نیا بحران کھڑا ہو جائے گا۔ اس صورت میں نیشنل ریلی جیسی جماعتوں کے لیے انتخابات کا راستہ کھل سکتا ہے جو حالیہ برسوں میں مقبولیت میں اضافہ کر چکی ہیں۔