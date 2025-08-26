اداکارہ اریبہ حبیب کا انڈسٹری میں ایوارڈز خریدے جانے کا انکشاف

اداکارہ اریبہ حبیب نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان شوبز انڈسٹری میں ایوارڈز سے نوازا نہیں جاتا بلکہ ایوارڈز کو خریدا جاتا ہے۔
ایک حالیہ انٹرویو میں اریبہ حبیب کا کہنا تھا کہ انہیں ایوارڈز وصول کرنے سے زیادہ ریوارڈ لینا پسند ہے کیونکہ ایوارڈز خریدے جاتے ہیں اور جب انہیں چاہیئے ہوگا وہ خرید لیں گی۔
اداکارہ نے کہا کہ ایوارڈز تو جگہ جگہ ملتے ہیں وہ کہیں سے بھی خرید سکتی ہیں مگر انہیں ایسے ایوارڈز چاہیئے ہی نہیں جو خریدنے پڑیں۔
اریبہ حبیب نے مزید کہا کہ جب وہ ماڈل تھیں تب ایوارڈز کو اہمیت دیتی تھیں تاہم اداکاری کی دنیا میں آنے کے بعد سے کوئی ایوارڈ ان کیلئے معنی نہیں رکھتا البتہ اداکار کیلئے سیٹ پر سے جانے کے بعد پیچھے کی جانے والی باتیں ایوارڈ ہوتی ہیں۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک اداکار کیلئے اس کا بینک اکاؤنٹ ہی اس کا اصل ایوارڈ ہے۔ اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے اداکارہ اریبہ حبیب نے کہا کہ وہ کئی ایسے سینئر اداکاروں کو جانتی ہیں جن کے پاس بہت سے ایوارڈز ہیں مگر بیماری کے علاج کیلئے پیسے نہیں ہیں اور ایسے اداکاروں کو دیکھ کر ان کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔
یاد رہے کہ بالی ووڈ میں بھی کئی مرتبہ اداکاروں کی جانب سے یہ الزام عائد کیا جاچکا ہے کہ ایوارڈز ملتے نہیں ہیں خریدے جاتے ہیں جبکہ اب لالی ووڈ میں بھی یہ انکشاف سامنے آیا ہے۔