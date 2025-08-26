پشاور ہائیکورٹ نے الیکشن کمیشن کو زرتاج گل کی نااہلی  کی کارروائی سے روک دیا

الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین سے 14 دن میں جواب طلب

ویب ڈیسک August 26, 2025
پشاور:

پشاور ہائیکورٹ نے الیکشن کمیشن کو زرتاج گل کی نااہلی  کی کارروائی سے روک دیا۔

پی ٹی آئی رہنما زرتاج گل کی  نااہلی کے خلاف دائر درخواست پر سماعت جسٹس وقار احمد اور جسٹس اعجاز خان نے کی، عدالت نے الیکشن کمیشن کو پانچ اگست کے نوٹیفیکشن پر مزید کارروائی سے روک دیا۔

عدالت نے الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے فریقین سے 14 دن میں جواب طلب کرلیا۔

زرتاج گل کے وکیل نے موقف اپنایا کہ انسداد دہشتگردی فیصل آباد نے درخواست گزار کو دس سال قید کی سزا سنائی، سزا کے بعد 5 اگست کو الیکشن کمیشن نے دیگر ممبران کے ساتھ درخواست گزار کو بھی نااہل قرار دیا۔

جسٹس وقار احمد نے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ لاہور ہائیکورٹ کیوں نہیں گئے؟ جس پر وکیل نے کہا کہ لاہور نہ جانے کی کچھ وجوہات ہیں، عمر ایوب، شبلی فراز کی اسی طرح کی درخواستیں یہاں پر زیر سماعت ہیں جنہیں اسی کیس میں نااہل کیا گیا۔

جسٹس وقار احمد نے کہا کہ دیگر درخواستوں کے ساتھ اس کو بھی سنیں گے، آئندہ سماعت پر اس کیس کی دائرہ اختیار پر بھی آپ کو سنیں گے۔  عدالت نے الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین سے جواب طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کردی۔
