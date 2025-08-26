بچپن کی فوڈ پوائزننگ بعد کی زندگی میں آنتوں کے کینسر کا سبب بن سکتی ہے

ابتدائی زندگی میں colibactin کا اثر دہائیوں بعد کینسر کی صورت اختیار کر سکتا ہے

ویب ڈیسک August 26, 2025
facebook whatsup

بچپن میں فوڈ پوائزننگ خاص طور پر E. coli انفیکشن کی وجہ ہونے والی فوڈ پوائزننگ، بعد کی زندگی میں آنتوں کے کینسر کا سبب بن سکتی ہے۔

ایک تازہ تحقیق نے ظاہر کیا ہے کہ E. coli کی خاص اقسام جو colibactin نامی زہریلا مادہ پیدا کرتی ہیں، آنتوں کے خلیوں میں ڈی این اے کو تبدیل کر سکتی ہیں۔ اور یہ اثر بچپن کی پہلی دہائی میں ہوتا ہے۔

یہ ڈی این اے تبدیلیاں آنتوں کے کینسر کے ابتدائی مراحل کے طور پر پائی گئیں۔ کچھ ممالک میں تحقیق سے پتا چلا کہ یہ کینسر 40 سال کی عمر سے کم میں پکڑا گیا ہے جو colibactin سے منسلک ڈی این اے تبدیلیوں کیوجہ سے رونما ہوا ہے۔ کچھ کیسز میں کینسر 70 سال کی عمر میں ظاہر ہوتا پایا گیا۔

اس مطالعے میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ ابتدائی زندگی میں colibactin کا اثر دہائیوں بعد کینسر کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ یعنی بیماری محسوس نہ بھی ہو لیکن جینیاتی اثرات نوجوانی یا درمیانی عمر میں سامنے آ سکتے ہیں۔ 

مزید برآں صرف E. coli بیکٹیریا ہی نہیں بلکہ دیگر جراثیمی انفیکشنز بھی کینسر میں کردار ادا کر سکتے ہیں مثلاً Clostridioides difficile جو ایک اور فوڈ پوائزننگ کی وجہ ہے۔ اس انفیکشن سے سوزش ہو سکتی ہے جو کینسر کا خطرہ بڑھا سکتی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

چین: انسان میں خنزیر کے پھیپھڑے لگانے کاکامیاب ٹرانسپلانٹ

Express News

بچپن کی فوڈ پوائزننگ بعد کی زندگی میں آنتوں کے کینسر کا سبب بن سکتی ہے

Express News

خیبرپختونخوا سے پولیو کے دو نئے کیسز رپورٹ

Express News

بالوں سے بنا ٹوتھ پیسٹ دانتوں کیلئے مفید قرار

Express News

کیا ماں کے دودھ کے ذریعے بچے میں برڈفلو منتقل ہوسکتا ہے؟ماہرین نے بتادیا

Express News

نیند کی کمی نوجوانوں کو خوداذیتی پر ابھار سکتی ہے، تحقیق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو