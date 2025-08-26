ایرانی وزیر خارجہ غزہ اور ایران کے حق میں مظاہروں پر جماعت اسلامی کے مشکور

حافظ نعیم سے تہران میں ایرانی وزیرخارجہ سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال

ویب ڈیسک August 26, 2025
facebook whatsup

امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی ایران کی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ملاقات ہوئی ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان دورہ ایران پر تہران پہنچ گئے جہاں اُن کی ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی۔

عباس عراقچی نے کہا کہ مغرب ایران کو فلسطین کی حمایت کی سزا دے رہا ہے، جنگ کے بعد ایران اور پاکستان مزید قریب آگئے ہیں۔

ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل کا وجود پورے عالم اسلام کے امن کے لئے خطرہ ہے۔ عباس عراقچی نے  فلسطین اور ایران کے حق میں مظاہرے کرنے پر جماعت اسلامی کا شکریہ ادا کیا۔

حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ پاکستان اور ایران یک جان دو قالب ہیں، دونوں ممالک دوستانہ تعلقات کے نئے دور کا آغاز کریں۔

انہوں نے کہا کہ ایران کی حکومت اور عوام سے اظہار یکجہتی کے لئے یہاں آئے ہیں، پاکستانی قوم شیعہ سنی کی تقسیم سے بالا تر ہو کر سوچتی ہے۔

حافظ نعیم نے کہا کہ جماعت اسلامی دونوں ممالک کے تعلقات کے فروغ اور اتحاد امت کے لئے کردار ادا کرتی رہے گی، اسلام آباد اور تہران کو امن، بھائی چارے، معیشت میں بہتری کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔

ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے دوطرفہ تعلقات، غزہ کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔    


 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

دیر میں تین روز سے جاری آپریشن میں فتنۃ الخوارج کے 9 دہشت گرد ہلاک

Express News

دریائے چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، شدید سیلاب کا خطرہ

Express News

خیبرپختونخوا میں صحافی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ وزیراعلیٰ کے بیانیے کی نفی ہے، سی پی این ای

Express News

سیالکوٹ میں بارش نے تباہی مچادی، 355 ملی میٹر بارش ریکارڈ، مزید جاری رہنے کا امکان

Express News

دریائے راوی میں بھارت کی جانب سے چھوڑے گئے پانی کا بھاؤ مزید تیز،اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری

Express News

اسلام آباد: خاتون کو بلیک میل کرنے والا ملزم گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو