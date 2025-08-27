اسرائیل کے جھوٹے دعوؤں کو تقویت دینے کا الزام؛ رائٹرز کی صحافی نے استعفی دیدیا

رائٹرز اسرائیل کے جھوٹے مؤقف کو تقویت دیکر غزہ میں 245 صحافیوں کے قتل کو جواز فراہم کر رہا ہے، ویلیری زنک

ویب ڈیسک August 27, 2025
ویلیری زنک: رائٹرز کے خلاف غزہ میں صحافیوں کے قتل پر آواز بلند کی

معروف فوٹو گرافر صحافی نے اسرائیلی حملوں میں صحافیوں کے جانی نقصان پر رائٹرز کو قصوروار قرار دیتے ہوئے مستعفی ہونے کا اعلان کردیا۔

کینیڈا سے تعلق رکھنے والی فوٹو جرنلسٹ ویلیری زنک نے عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز کے ساتھ آٹھ سال کام کرنے بعد اب استعفیٰ دے دیا۔

اس بات کا اعلان انھوں نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ پر کیا جس میں کھل کر ادارے کی اسرائیل نواز پالیسی پر کڑی تنقید بھی کی۔

خاتون صحافی نے رائٹرز پر الزام عائد کیا کہ ان ادارہ اسرائیل کے جھوٹے دعووں کو تقویت دے کر غزہ میں 245 صحافیوں کے "منظم قتل" کو جواز فراہم کر رہا ہے۔

انھوں نے مزید کہا رائٹرز نے فلسطینی صحافی انس الشریف جن کی رپورٹس نے ادارے کے لیے پلٹزر پرائز جیتا تھا، کے قتل پر بھی اسرائیلی پروپیگنڈے کا ساتھ دیا اور انس کا دفاع کرنے سے انکار کیا۔

صحافی نے مزید لکھا کہ میں اس ظلم کے ساتھ کھڑی ہونے کے بجائے انصاف اور مظلوم کا ساتھ دینا چاہوں گی اور احتجاجاً اپنی ملازمت سے استعفیٰ دے رہی ہوں۔

یاد رہے کہ گزشتہ روز غزہ کے النصر اسپتال پر بمباری میں 5 صحافی شہید ہوگئے تھے جن میں رائٹرز کا ایک صحافی بھی شامل ہے۔

گزشتہ روز ہی اسرائیلی فوج کی مغربی کنارے میں فائرنگ میں ایک مقامی صحافی اور ماہر تعلیم بھی شہید ہوگئے تھے۔

 
