ریتک روشن نے گرل فرینڈ صبا آزاد کو پرتعیش فلیٹ دے دیا

بالی ووڈ اسٹار ریتک روشن نے گرل فرینڈ صبا آزاد کو پرتعیش فلیٹ بےحد کم کرائے پر دے دیا۔
بھارتی میڈیا کے مطابق ریتک روشن نے ممبئی کے مہنگے علاقے جوہو میں واقع اپنا ’سی ویو فلیٹ‘ اپنی گرل فرینڈ صبا آزاد کو محض 75 ہزار روپے ماہانہ کرائے پر دے دیا ہے۔
رپورٹس کے مطابق یہ فلیٹ جوہو ورسووا لنک روڈ پر واقع "منت اپارٹمنٹس" میں ہے، جو شہر کے پرکشش اور مہنگے علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔
پراپرٹی دستاویزات سے معلوم ہوا ہے کہ یہ ایک لگژری تھری بیڈروم اپارٹمنٹ ہے، جس کا رقبہ تقریباً 1000 سے 1300 اسکوائر فٹ کے درمیان ہے۔
مقامی رئیل اسٹیٹ ایجنٹس کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں اس معیار کے فلیٹس کا کرایہ عموماً ایک لاکھ سے دو لاکھ روپے ماہانہ ہوتا ہے، جس کے مقابلے میں صبا آزاد کو یہ فلیٹ خاص رعایت پر دیا گیا ہے۔