وزیراعظم کی ہدایت پر گوادر میں سولر منصوبے کا آغاز

گوادر:
وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کی ہدایت پر گوادر میں بجلی و پانی کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات تیز کردیے گئے۔
وفاقی وزیر برائے بحری امور جنید انوار چوہدری کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کی ہدایت پر گوادر کے لیے سولر منصوبے کا آغاز کردیا ہے جس کیلئے کمیٹی قائم کردی گئی ہے۔
جنید انوار چوہدری نے کہا کہ گوادر سولر منصوبہ جلد فعال ہوگا، گوادر بندرگاہ شمسی توانائی سے چلائی جائے گی، فری زون میں صنعتوں کو بجلی کی فراہمی ممکن بنائی جائے گی۔
وفاقی وزیر برائے بحری امور کا مزید کہنا تھا کہ صنعتی سرگرمیوں کے لیے شمسی توانائی کا استعمال یقینی بنائیں گے، شمسی توانائی سے گوادر کو پانی کی فراہمی ممکن ہوگی، قابل اعتماد شمسی توانائی گوادر کی معیشت میں استحکام لائے گی، ماہی گیری اور مقامی روزگار کو تحفظ ملے گا۔