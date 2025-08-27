یہود دشمنی پر سیاسی کھیل؟ میکرون نے نیتن یاہو کو خط میں کھری کھری سنا دیں

میکرون نے نیتن یاہو کو ایک خط لکھا جو کئی اخبارات میں شائع ہوا

ویب ڈیسک August 27, 2025
فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون سے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی ملاقات۔ فوٹو:رائٹرز

فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے اسرائیلی وزیراعظم بینجمن نیتن یاہو کی جانب سے فرانس میں بڑھتی یہود دشمنی پر تنقید کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔

میکرون نے نیتن یاہو کو ایک خط لکھا جو کئی اخبارات میں شائع ہوا۔ خط میں انہوں نے کہا کہ ’’ہم یہود دشمنی کے خلاف اپنی پوری قوت سے لڑ رہے ہیں، اس حوالے سے فرانس پر بے عملی کا الزام ناقابلِ قبول ہے اور یہ پوری قوم کی توہین ہے۔‘‘

میکرون نے واضح کیا کہ یہود دشمنی کے خلاف جنگ کو کبھی بھی سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے اور نہ ہی یہ معاملہ اسرائیل اور فرانس کے تعلقات میں کسی اختلاف کا باعث بنے گا۔
