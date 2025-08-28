72 سال سے گمشدہ پوسٹ کارڈ بھیجنے والے کے پاس واپس پہنچ گیا

یہ پوسٹ کارڈ ایلن بال نے اپنے والدین فریڈرک اور الیزبیتھ بال کو 1953 میں بھیجا تھا

ویب ڈیسک August 28, 2025
facebook whatsup

امریکا میں 72 برس قبل ڈاک میں کھو جانے والا پوسٹ کارڈ بالآخر کارڈ بھیجنے والے (جن کی عمر اب 88 برس ہے) تک واپس پہنچ گیا۔

یہ پوسٹ کارڈ ایلن بال نے اپنے والدین فریڈرک اور الیزبیتھ بال کو 1953 میں بھیجا تھا جو حال ہی میں امریکی ریاست کینسز کے شہر اوٹاوا کے پوسٹ آفس پہنچا۔ جس کے بعد پوسٹ ماسٹر مارک تھامپسن نے اس معمے کو حل کرنے میں دلچسپی ظاہر کی۔

مارک تھامپسن کا کہنا تھا کہ یہ پوسٹ کارڈ (جس میں نیویارک میں موجود اقوامِ متحدہ کی عمارتین بنی ہوئی ہیں) ممکنہ طور پر اقوام متحدہ میں قائم پوسٹ آفس میں کھو گیا ہوگا اور دہائیوں تک ایسی جگہ پڑا رہا ہوگا جہاں کسی کی توجہ نہیں گئی ہوگی۔

پوسٹ ماسٹر نے مقامی نسب دانوں (جینالوجسٹ) کی مدد سے ایلن بال کا پتہ لگایا جو اب امریکی ریاست آئیڈاہو میں رہائش پذیر ہیں۔

ایلن بال کو ان کے کارڈ کی ڈیجیٹل تصویر دکھائی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی لکھائی تو پہچان لی لیکن انہیں یہ یاد نہیں کہ انہیں کوئی کارڈ بھیجا تھا۔ البتہ، انہیں یہ یاد ہے کہ 1953 میں گرمیوں میں پورٹو ریکو جاتے وقت انہوں نے تھوڑا وقت نیو یارک میں گزارا تھا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مشہور ٹک ٹاکر کروڑوں روپے کے فراڈ کے الزام میں گرفتار

مشہور ٹک ٹاکر کروڑوں روپے کے فراڈ کے الزام میں گرفتار

 Aug 28, 2025 03:35 PM |
مائیکل جیکسن کے بڑے بیٹے پرنس نے اپنی دیرینہ دوست سے منگنی کرلی

مائیکل جیکسن کے بڑے بیٹے پرنس نے اپنی دیرینہ دوست سے منگنی کرلی

 Aug 28, 2025 01:19 PM |
عفان وحید نے اپنے غصیلے مزاج کا اعتراف کرلیا

عفان وحید نے اپنے غصیلے مزاج کا اعتراف کرلیا

 Aug 28, 2025 12:19 PM |

رائے

خدمت، دیانت و امانت کے علمبردار مولوی

خدمت، دیانت و امانت کے علمبردار مولوی

Aug 28, 2025 01:25 AM |
سنت یہ بھی ہے

سنت یہ بھی ہے

Aug 28, 2025 01:21 AM |
دیواستبداد جمہوری قبا میں…

دیواستبداد جمہوری قبا میں…

Aug 28, 2025 01:13 AM |

متعلقہ

Express News

اب گانا بنائے گا چاکلیٹ کو مزید ذائقہ دار

Express News

ترک وزیر ٹرانسپورٹ پر تیز رفتار گاڑی چلانے پر جرمانہ عائد

Express News

پالتو کتے پر ٹیٹو بنوانے والا چینی شہری تنقید کی زد میں

Express News

72 سال سے گمشدہ پوسٹ کارڈ بھیجنے والے کے پاس واپس پہنچ گیا

Express News

امریکا: شادی کی 31 ویں سالگرہ پر قسمت کی دیوی مہربان

Express News

امریکا: اسٹور ملازمہ نے شہری کو لاکھوں ڈالر جتوا دیے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو