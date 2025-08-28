وزیراعظم آج نارووال اور سیالکوٹ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے

اسلام آباد:
وزیراعظم شہباز شریف آج نارووال اور سیالکوٹ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے جہاں انہیں امدادی کارروائیوں کے حوالے سے بریفنگ دی جائے گی۔
ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف کے ہمراہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز، چیئرمین این ڈی ایم اے اور وفاقی وزرا بھی ہوں گے۔
ذرائع نے بتایا کہ وفاقی وزرا خواجہ آصف اور احسن اقبال بھی وزیراعظم کے ہمراہ سیلاب زدہ علاقوں کے دورے میں شامل ہوں گے وزیراعظم کو سب سے پہلے متاثرہ علاقوں کا فضائی معائنہ کروایا جائے گا۔
وزیراعظم کو فضائی معائنے کے ببعد متاثرہ علاقوں میں جاری امدادی کارروائیوں اور متاثرین کی بحالی سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی جائے گی۔
ذرائع کا کہنا تھا کہ وزیراعظم شہباز شریف کا مجوزہ دورہ گلگت منسوخ کر دیا گیا ہے۔