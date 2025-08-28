کینیڈا کے ماہرین نے ذیابیطس سے لڑنے کا نیا طریقہ ڈھونڈ نکالا

اس نئے طریقے کو Gut substrate trap کا نام دیا گیا ہے

ویب ڈیسک August 28, 2025
کینیڈا کے ماہرین نے ذیابیطس سے لڑنے کے لیے ایک نیا اور دلچسپ طریقہ دریافت کیا ہے۔ انھوں نے مُعدے میں بیکٹیریا سے پیدا ہونے والے ایک مخصوص مالیکیول D-lactate پر توجہ مرکوز کی، جو کہ خون میں شامل ہو کر جگر میں گلوکوز اور چربی کی پیداوار کو بڑھاتا ہے، اور یوں انسولین مزاحمت، ہائی شوگر اور جگر میں سوزش جیسے مسائل پیدا کرتا ہے۔

اس نئے طریقے کو Gut substrate trap کا نام دیا گیا ہے۔ کینیڈا کی مختلف یونیورسٹیوں کے محققین نے D-lactate کو جذب ہونے سے پہلے ہی مخصوص ’جال‘ کے ذریعے پکڑنے کے لیے ایک بایوڈیگریڈیبل پولیمر ڈیزائن کیا ہے۔ جو ڈی لیکٹیٹ کو خون میں جانے سے پہلے ہی پکڑ کر ختم کردے گا۔

اس طریقے میں ماہرین نے پایا کہ بلڈ شوگر نمایاں حد تک کم ہوگئی، انسولین کی کارکردگی (sensitivity) بہتر ہوئی اور جگر کی سوزش اور fibrosis کم ہوگئی جبکہ وزن یا خوراک میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔

ذیابیطس یا جگر کی بیماری کے لیے روایتی علاج انسولین، ہارمونز یا جگر کو ہدف بنانے پر مرتکز ہوتے ہیں لیکن یہ طریقہ ذیابیطس کو دور کرنے سے پہلے ہی بیماری کے ایک بنیادی جز کو قابو کرلتا ہے۔

محققین کا کہنا تھا کہ اگر مستقبل میں انسانوں میں یہ طریقہ کامیاب ثابت ہوتا ہے تو یہ ذیابیطس کی روک تھام یا ابتدائی علاج فراہم کر سکتا ہے۔
