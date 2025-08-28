ملک بھر کے صارفین کیلئے بجلی 1 روپے 69 پیسے سستی ہونے کا امکان

صارفین کو ستمبر کے بلوں میں ریلیف ملے گا، منظوری کی صورت میں صارفین کو 23ارب روپے کا ریلیف ملے گا

ویب ڈیسک August 28, 2025
facebook whatsup

ملک بھر کے صارفین کے لیے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 1 روپے 69 پیسے سستی ہونے کا امکان ہے۔

ملک بھر کے صارفین کے لیے  ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی نرخ میں کمی کی درخواست پر نیپرا میں سماعت ہوئی، ممبر سندھ رفیق شیخ کی سربراہی میں اتھارٹی نے سماعت کی۔

سی پی پی اے  نے کہا کہ صارفین کو ستمبر کے بلوں میں ریلیف ملے گا، منظوری کی صورت میں صارفین کو 23ارب روپے کا ریلیف ملے گا۔

جولائی میں بارشوں سے کرنٹ لگنے کے واقعات پر نیپرا اتھارٹی نے سخت اظہار برہمی کیا، ممبر نیپرا  نے کہا کہ ایک ماہ میں صرف حادثات کے باعث 11 لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جولائی کے ماہ سب سے زیادہ بارشوں سے حادثات ہوئے۔

ممبر نیپرا رفیق شیخ نے کہا کہ صرف آئیسکو میں 6 لوگ اپنی جانوں سے گئے، کہاں ہیں سی ای او آئسیکو جواب دیا جائے، یہ کونسا طریقہ ہے کہاں ہیں حفاظتی اقدامات ؟  اتھارٹی ان کمپنیوں کو زیادہ سے زیادہ جرمانے کر سکتی ہے، اتھارٹی کے کئے جرمانوں پر عدالتوں سے سٹے لے لئے جاتے ہیں۔

تقسیم کار کمپنیوں کےجولائی  کے ماہانہ  فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ  کے حوالے سے نیپرا ہیڈ کوارٹر میں عوامی سماعت مکمل  ہوگئی۔

نیپرا نے کہا کہ سی پی پی اے جی نے ایف سی اے کی مد میں 1 روپے 69     پیسے فی  یونٹ کمی کی  درخواست جمع کروائی تھی،  اس کا اطلاق صرف ایک ماہ کے لئے ہو گا۔

نیپرا نے کہا کہ وزارت توانائی نے نیپرا کو خط کے ذریعے کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی  کی جانب سے ایف سی اے کے نفاذسے متعلق ہدایات سے آگاہ کیا۔

خط میں کہا گیا ہے کہ کے الیکٹرک صارفین سے بھی ڈسکوز کا تعین کردہ ایف سی اے چارج کیا جائے تاکہ حکومت کی یکساں ٹیرف پالیسی قائم رہے۔

اس کا اطلاق تمام صارفین ماسوائے لائف لائن ، پروٹیکٹڈ صارفین ،پری پیڈ صارفین اور الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشنز پر ہوگا۔ 

اتھارٹی نے تمام متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کی آرا ءکو تسلی سے سنا،  اتھارٹی ڈیٹا کی مزید جانچ پڑتال کے بعد اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کرے گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مشہور ٹک ٹاکر کروڑوں روپے کے فراڈ کے الزام میں گرفتار

مشہور ٹک ٹاکر کروڑوں روپے کے فراڈ کے الزام میں گرفتار

 Aug 28, 2025 03:35 PM |
مائیکل جیکسن کے بڑے بیٹے پرنس نے اپنی دیرینہ دوست سے منگنی کرلی

مائیکل جیکسن کے بڑے بیٹے پرنس نے اپنی دیرینہ دوست سے منگنی کرلی

 Aug 28, 2025 01:19 PM |
عفان وحید نے اپنے غصیلے مزاج کا اعتراف کرلیا

عفان وحید نے اپنے غصیلے مزاج کا اعتراف کرلیا

 Aug 28, 2025 12:19 PM |

رائے

خدمت، دیانت و امانت کے علمبردار مولوی

خدمت، دیانت و امانت کے علمبردار مولوی

Aug 28, 2025 01:25 AM |
سنت یہ بھی ہے

سنت یہ بھی ہے

Aug 28, 2025 01:21 AM |
دیواستبداد جمہوری قبا میں…

دیواستبداد جمہوری قبا میں…

Aug 28, 2025 01:13 AM |

متعلقہ

Express News

وزیراعظم اور روسی صدر کے درمیان اگلے ہفتے ملاقات طے

Express News

بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے پر صورتحال خراب ہوئی، وزیراعلیٰ پنجاب

Express News

ڈسکہ میں ریلیف اور ریسکیو آپریشن، سکھ برادری فیلڈ مارشل اور پاک فوج کی مشکور

Express News

جام صادق پل کی ایک راہداری بی آر ٹی کے لیے مخصوص ہوگی، شرجیل میمن

Express News

کراچی، پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران ہنگامہ آرائی، گرفتار 20 ملزمان جیل روانہ

Express News

چارٹر انسپیکشن کمیٹی؛ حاضر سروس وائس چانسلرز فارغ، ریٹائرڈ وائس چانسلرز کا نوٹیفکیشن جاری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو