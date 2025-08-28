زمینی درجہ حرارت کم کرنے کیلئے درخت لگانے کی موثر ترین جگہ کونسی ہے؟

زمین کا درجہ حرارت وقتاً فوقتاً تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اسے کم کرنے کیلئے درخت بہت موثر کردار ادا کرتے ہیں

ویب ڈیسک August 28, 2025
زمین کا درجہ حرارت وقتاً فوقتاً تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اسے کم کرنے کیلئے درخت بہت موثر کردار ادا کرتے ہیں لیکن درخت زمین کے مخصوص مقامات پر ہی یہ کردار بہترین طور پر ادا کرسکتے ہیں۔

ماہرین کے مطابق درخت لگانے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر جگہ استوائی بارانی جنگلات (Tropical Rainforests) ہیں۔ اس کی بنیادی وجوہات درج ذیل ہیں:

1) ان خطوں میں سورج کی روشنی، بارش اور نمی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے درخت تیزی سے اُگتے ہیں۔

2) یہاں لگائے گئے درخت زیادہ مقدار میں کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کرتے ہیں جو کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کم کرنے میں مددگار ہے۔

3) استوائی بارانی جنگلات میں لگائے گئے درخت زیادہ عرصے تک زندہ رہتے ہیں اور متنوع جنگلی حیات کو بھی سہارا دیتے ہیں۔

4) ان علاقوں میں ایک ایکڑ پر اگنے والے درختوں کا کاربن ذخیرہ کرنے کا اثر دوسرے خطوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔

یعنی اگر موسمیاتی تبدیلی اور گلوبل وارمنگ کے خلاف مؤثر اقدامات کرنے ہوں تو سب سے بہتر حکمتِ عملی یہی ہے کہ استوائی خطوں میں بڑے پیمانے پر شجرکاری کی جائے۔
