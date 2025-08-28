بحریہ نے کمبائنڈ ٹاسک فورس 151 کی کمان برازیلین نیوی کو سونپ دی

کموڈور سہیل احمد عزمی نے ایک تقریب میں کمانڈ برازیلین نیوی کے ریئر ایڈمرل مارسیلو لانسلوٹی کے حوالے کی

اسٹاف رپورٹر August 28, 2025
facebook whatsup
کراچی:

پاک بحریہ نے کمبائنڈ ٹاسک فورس 151 کی کمان برازیلین نیوی کو سونپ دی۔

پاک بحریہ نے کمبائنڈ ٹاسک فورس151 کی کمان، بحرین میں کمان کی تبدیلی کی پروقار  تقریب کے دوران برازیلین نیوی کے حوالے کی۔ کموڈور سہیل احمد عزمی نے کمبائنڈ میری ٹائم فورسز کے کمانڈر وائس ایڈمرل جارج وکوف (George  Wikoff) کی موجودگی میں کمان باضابطہ طور پر برازیلین نیوی کے ریئر ایڈمرل مارسیلو لانسلوٹی (Admiral  Marcelo  Lancellotti)کے حوالے کی۔

ترجمان پاک بحریہ کے مطابق جنوری 2025ء میں کمان سنبھالنے کے بعد سے پاک بحریہ نے کمبائنڈ ٹاسک فورس(CTF-151 ) مشن کی قیادت کی اور علاقائی اور بین الاقوامی بحری افواج خصوصاً یورپین یونین نیول فورسز کے آپریشن اٹلانٹا (ATALANTA) کے ساتھ قریبی شراکت داری قائم کی۔

نتیجے میں ENDURING RESOLVE اور OCEAN WATCH جیسی مشترکہ گشت کا انعقاد کیا گیا۔ CTF 151 کی ایک اہم کامیابی فوکسڈ آپریشن سی اسپرٹ کا پیشہ ورانہ انعقاد تھا، جس کے ذریعے کمبائنڈ ٹاسک فورس151 نے 13 کمبائنڈ میری ٹائم فورسز(CMF) کے شراکت دار ممالک، 06 ممالک کے بحری اثاثوں اور 08 علاقائی رابطہ مراکز کو مشترکہ تیاری کا موقع فراہم کیاـ

کمبائنڈ میری ٹائم فورسز کے مقاصد کو تقویت دینے کے لیے،  کموڈور  سہیل احمد عزمی نے خطے کی اہم قیادت کے ساتھ ملاقاتیں کیں جس نے میری ٹائم سیکیورٹی کو فروغ دینے میں تعاون کی اہمیت کو مزید اجاگر کیاگیا۔

کمانڈر کمبائنڈ ٹاسک فورس151 کے طور پر اپنے دور کے بارے میں خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کموڈور سہیل احمد عزمی نے اپنے عملے اور بین الاقوامی شراکت داروں خاص طور پر ریپبلک آف کوریا اور جاپان کے مستقل عزم پر شکریہ ادا کیا۔

انہوں نے کہا کہ پاک بحریہ کمبائنڈ میری ٹائم فورسز میں اپنی فعال شرکت پر فخر محسوس کرتی ہے اور اس کی کاوشیں علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے پختہ عزم کی عکاسی کرتی ہیں۔

نئے آنے والے کمانڈر کمبائنڈ ٹاسک فورس151 ریئر ایڈمرل مارسیلو لانسلوٹی (Admiral  Marcelo  Lancellotti )نے پاک بحریہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہم کمبائینڈ میری ٹائم فورسز میں شریک ممالک کے ساتھ مل کر تعاون کو مضبوط کریں گے اور مشترکہ سمندری مفاد کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے۔

کمبائنڈ ٹاسک فورس151جنوری 2009 میں ایک کثیر القومی ٹاسک فورسز کے طور پر قائم ہوئی، اور یہ کمبائنڈ میری ٹائم فورسز کے تحت کام کرنے والی پانچ آپریشنل ٹاسک فورسز میں سے ایک ہے۔

یورپین یونین نیول فورس اور آزادانہ طور پر تعینات بحری جہازوں کے ساتھ مل کر، کمبائنڈ ٹاسک فورس151 بین الاقوامی طور پر تجویز کردہ ٹرانزٹ کوریڈور پر گشت کرنے میں مدد کرتا ہے۔

تقریب میں اسلامی جمہوریہ پاکستان، جاپان اور فیڈریٹو ریپبلک آف برازیل کے سفیروں، جمہوریہ کوریا کے ڈپٹی ہیڈ آف مشن سمیت مختلف معززین نے شرکت کی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مشہور ٹک ٹاکر کروڑوں روپے کے فراڈ کے الزام میں گرفتار

مشہور ٹک ٹاکر کروڑوں روپے کے فراڈ کے الزام میں گرفتار

 Aug 28, 2025 03:35 PM |
مائیکل جیکسن کے بڑے بیٹے پرنس نے اپنی دیرینہ دوست سے منگنی کرلی

مائیکل جیکسن کے بڑے بیٹے پرنس نے اپنی دیرینہ دوست سے منگنی کرلی

 Aug 28, 2025 01:19 PM |
عفان وحید نے اپنے غصیلے مزاج کا اعتراف کرلیا

عفان وحید نے اپنے غصیلے مزاج کا اعتراف کرلیا

 Aug 28, 2025 12:19 PM |

رائے

خدمت، دیانت و امانت کے علمبردار مولوی

خدمت، دیانت و امانت کے علمبردار مولوی

Aug 28, 2025 01:25 AM |
سنت یہ بھی ہے

سنت یہ بھی ہے

Aug 28, 2025 01:21 AM |
دیواستبداد جمہوری قبا میں…

دیواستبداد جمہوری قبا میں…

Aug 28, 2025 01:13 AM |

متعلقہ

Express News

وزیراعظم اور روسی صدر کے درمیان اگلے ہفتے ملاقات طے

Express News

بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے پر صورتحال خراب ہوئی، وزیراعلیٰ پنجاب

Express News

ڈسکہ میں ریلیف اور ریسکیو آپریشن، سکھ برادری فیلڈ مارشل اور پاک فوج کی مشکور

Express News

جام صادق پل کی ایک راہداری بی آر ٹی کے لیے مخصوص ہوگی، شرجیل میمن

Express News

کراچی، پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران ہنگامہ آرائی، گرفتار 20 ملزمان جیل روانہ

Express News

چارٹر انسپیکشن کمیٹی؛ حاضر سروس وائس چانسلرز فارغ، ریٹائرڈ وائس چانسلرز کا نوٹیفکیشن جاری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو