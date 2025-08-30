وزیر بلدیات سعید غنی کے بھائی فرحان غنی کیخلاف سرکاری ملازم پر تشدد کے کیس میں اہم پیشرفت

چنیسر ٹاؤن کے چیئرمین  فرحان غنی سمیت 3 ملزمان کیخلاف دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ فیروزآباد تھانے میں درج کیا گیا تھا

August 30, 2025
کراچی میں سرکاری ملازم پر تشدد کے کیس میں گرفتار پیپلز پارٹی کے رہنما، وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کے بھائی اور چنیسر ٹاؤن کے چیئرمین  فرحان غنی سمیت 3 ملزمان کو رہا کر دیا گیا۔

رپورٹ کے مطابق  مدعی مقدمہ نے گزشتہ رات مقدمہ واپس لیا جس کے بعد سعید غنی کے بھائی فرحان غنی کو رہا کردیا گیا، مقدمے میں گرفتار فرحان غنی کے تین ساتھیوں کو بھی رہائی مل گئی۔

فرحان غنی  کے وکیل نے بتایا کہ مدعی مقدمہ سہیل نے گزشتہ رات مقدمہ واپس لے لیا تھا، مدعی مقدمہ نے مقدمہ واپس لینے کی درخواست جمع کرائی تھی۔

ملزم وقار عباسی  کے وکیل  نے بتایا کہ پولیس نے درخواست منظور کرتے ہوئے دفعہ 493 کے تحت ملزم کو رہا کیا، ملزم کی رہائی سے متعلق عدالت میں رپوٹ جمع کروا دی جائے گی۔

ملزم فرحان غنی اور ساتھیوں کو جسمانی ریمانڈ پورا ہونے پر آج انسداد دہشتگردی کی منتظم عدالت میں پیش کرنا تھا۔

یاد رہے کہ یاد رہے کہ سرکاری ملازم پر تشدد کے کیس میں انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزمان کا 30 اگست تک جسمانی ریمانڈ منظور کیا تھا، ملزمان پر دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ فیروزآباد تھانے میں درج کیا گیا تھا۔
