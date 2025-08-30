اسلام آباد:
وزیراعظم شہباز شریف چین کے تاریخی دورے پر چین پہنچ گئے، تیانجن ایئرپورٹ پر ان کا بھرپور استقبال کیا گیا، وہ ایس سی او سربراہ اجلاس میں شرکت اور اہم ملاقاتیں کریں گے۔
روانگی سے قبل سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں وزیراعظم نے کہا کہ وہ تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم (SCO) کے 25 ویں سربراہانِ مملکت کے اجلاس میں شرکت کریں گے جب کہ بیجنگ میں فاشزم پر دوسری جنگِ عظیم میں فتح کی 80ویں سالگرہ کی تقریب میں بھی شریک ہوں گے۔
شہباز شریف نے اپنے پیغام میں مزید کہا کہ وہ چینی صدر شی جن پنگ اور دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقات کے منتظر ہیں تاکہ چین کے ساتھ پاکستان کی ہر موسم کے اسٹریٹیجک تعاون پر مبنی مثالی شراکت داری کو مزید فروغ دیا جا سکے۔
انہوں نے کہا کہ اس دورے کا مقصد خطے کے دیگر اہم ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا، علاقائی تعاون کو بڑھانا، کثیرالجہتی روابط کو مضبوط کرنا اور امن و خوشحالی کے مشترکہ اہداف کو آگے بڑھانا ہے۔
وزیراعظم ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق چینی صدر شی جن پنگ کی دعوت پر شہباز شریف کے اس اہم دورے میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا للہ تارڑ اور مشیر طارق فاطمی بھی ہمراہ ہیں۔
وزیرِ اعظم شہباز شریف شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس سے خطاب کریں گے، جہاں وہ پاکستان کی خطے میں امن کی کوششوں، علاقائی روابط میں اضافے اور خطے کی عوام کی ترقی کے فروغ کے حوالے سے پاکستان کا مؤقف پیش کریں گے۔
شہباز شریف خطے میں موجود ممالک پر موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات بشمول بڑھتی ہوئی قدرتی آفات کے نئے چیلنجز پر روشنی ڈالیں گے۔ علاوہ ازیں ہ وزیرِ اعظم سربراہی اجلاس میں شریک عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔
بعد ازاں وزیرِ اعظم چین کے دارالحکومت بیجنگ جائیں گے جہاں چینی صدر شی جن پنگ کی خصوصی دعوت پر چینی پیپلز وار آف ریزسسٹنس میں فتح کی 80 ویں سالانہ تقریبات میں شرکت کریں گے۔ وزیرِ اعظم کی چینی صدر شی جن پنگ اور وزیراعظم لی چیانگ سے دوطرفہ ملاقاتیں بھی ہوں گی۔
وزیرِ اعظم چین پاکستان تجارتی تعلقات کے فروغ اور پاکستان میں چینی سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے چین میں منعقدہ دوسری بزنس ٹو بزنس B2B سرمایہ کاری کانفرنس کی صدارت بھی کریں گے۔
علاوہ ازیں وزیرِ اعظم چینی کمپنیوں کے سربراہان سے ملاقاتیں کریں گے اور انہیں حکومت کی سرمایہ کار دوست پالیسیوں کے بارے میں آگاہی کے ساتھ ساتھ پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت بھی دیں گے۔