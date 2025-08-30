محکمہ تعلیم پنجاب کا بڑا فیصلہ، 5ویں اور چھٹی جماعت کے امتحان بھی بورڈ کی سطح پر لینے کا اعلان

بورڈ امتحان پنجاب ایجوکیشن کریکلم ٹریننگ اینڈ اسسمنٹ اتھارٹی پیکٹا لے گی، نوٹیفیکیشن

ویب ڈیسک August 30, 2025
محکمہ تعلیم پنجاب نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے 5ویں اور چھٹی جماعت کے امتحانات بھی بورڈز کی سطح پر لینے کا نوٹی فکیشن جاری کردیا۔

نوٹیفیکیشن کے مطابق بورڈ امتحان پنجاب ایجوکیشن کریکلم ٹریننگ اینڈ اسسمنٹ اتھارٹی پیکٹا لے گی۔

سرکلر میں کہا گیا کہ اس سال نویں اور دسویں بورڈز  امتحان کے خراب نتائج باعث فیصلہ کیا گیا، دونوں کلاسوں کے بورڈ امتحان کا مقصد طلبہ کی تعلیمی ذہنی تربیت ہے، بورڈ امتحان سے نویں دسویں کلاسز کے بورڈ رزلٹ بھی اچھے ہوں گے۔

سرکلر میں کہا گیا کہ تمام اسکولز سربراہان کو تیاریاں شروع کرنے کی ہدایت کردی گئی اور  اسکولز سربراہان سے اسکولز اکیڈمک امپرومنٹ پلان بھی طلب کرلیا گیا۔

پنجاب ٹیچرز یونین نے کہا کہ پنجم ہشتم کے بورڈ امتحان کا پہلے 2 مرتبہ تجربہ ناکام ہوچکا، اساتذہ نے کہا کہ نت نئے تجربات کے بجائے متفقہ تعلیمی امتحانی تدریسی لانگ ٹرم پالیسی بنائی جائے۔
