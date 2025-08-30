بہن پر تیزاب پھینکنے والے ملزم کو 14 سال قید اور جرمانے کی سزا

ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی نے جینڈر بیسڈ وائلنس عدالت نے تیزاب گردی کے مقدمے میں ملزم کو 14 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنادی۔
ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی جینڈر بیسڈ وائلنس عدالت نے تیزاب گردی کے مقدمے کا فیصلہ سنادیا۔
عدالت نے ملزم محمد رمضان کو 14 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنادی۔ عدالت نے ملزم کو متاثرہ خاتون کو 50 ہزار روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیدیا جبکہ جج نے متاثرہ خاتون کے 2 بیٹوں کو زخمی کرنے کے جرم میں 4، 4 سال قید اور 4 لاکھ ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔
استغاثہ کے مطابق ملزم نے 2022 میں اپنی بہن پر تیزاب پھینک کر زخمی کیا تھا۔ ملزم نے تیزاب پھینکنے کے بعد متاثرہ خاتون کا پیچھا کیا۔
ملزم نے خاتون کے گھر کے باہر دوبارہ تشدد کیا، ملزم نے بچاؤ کے لئے آنے والے خاتون کے بیٹوں کو بھی چھری کے وار سے زخمی کیا تھا۔