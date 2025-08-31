جی ٹی روڈ پر تیز رفتار کار سڑک کنارے کھڑی پولیس وین سے ٹکرا گئی، ایک اہلکار شہید، ایک زخمی

پولیس ٹیم نائٹ پیڑولنگ و اسنیپ چیکنگ کے لیے موجود تھی

August 31, 2025
facebook whatsup

راولپنڈی میں جی ٹی روڈ پر روات ٹی چوک اسلام آباد کے قریب ٹریفک حادثہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار شہید اور ایک زخمی ہوگیا۔

پولیس کے مطابق تھانہ ہمک کی ٹیم نائٹ پیٹرولنگ اور اسنیپ چیکنگ کے لیے روات ٹی چوک کے قریب موجود تھی کہ اچانک ایک تیز رفتار کار سڑک کنارے کھڑی پولیس موبائل سے ٹکرا گئی۔

ٹکر اتنی شدید تھی کہ پولیس موبائل اور کار دونوں کو  شدید نقصان پہنچا، حادثے کے نتیجے میں موبائل وین میں سوار پولیس اہلکار  ڈرائیور تحسین موقع پر شہید ہوگئے جبکہ  ساجد نامی اہلکار  شدید زخمی ہوا جنہیں اسپتال منتقل کردیاگیا۔

حادثے کے بعد کار ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا، پولیس حکام کا کہنا تھا کہ کار کو قبضے میں لے کرمقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے۔
