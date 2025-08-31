بھارت کیخلاف شاندار فتح کی یاد میں  ’’معرکہ حق ‘‘یادگار کی تعمیر کا آغاز

یادگار کا تھیم قرآن پاک کی آیت "بنیان مرصوص" سے لیا گیا ہے

ویب ڈیسک August 31, 2025
بھارت کیخلاف شاندار فتح کی یاد میں  ’’معرکہ حق ‘‘یادگار کی تعمیر کا آغاز ہوگیا۔

ذرائع نے کہا کہ بھارتی جارحیت کیخلاف  شاندار فتح کی یاد میں اسلام آباد کے سیکٹر H-8 میں قومی یادگار "معرکہ حق" کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا، یادگار زیر استعمال  پارک میں تعمیر کی جا رہی ہے، جسے ایک جدید اور پرکشش عوامی مقام میں تبدیل کیا جائے گا، یادگار کا تھیم قرآن پاک کی آیت "بنیان مرصوص" سے لیا گیا ہے۔

ذرائع کے مطابق آیت کا  مفہوم " سیسہ پلائی ہوئی دیوار" ہے،  یہ تھیم قوم کے اجتماعی غیر متزلزل عزم اور اتحاد کی علامت ہے، جو ہر طرح کے خطرات کے مقابل متحد رہنے کے جذبے کو اجاگر کرتی ہے۔

ذرائع نے کہا کہ یادگار کے ڈیزائن اور تعمیر کیلئے  فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن (FWO) کو ذمہ داری سونپی گئی ہے،  کیپیٹل ڈویلپمنٹ اتھارٹی (سی ڈی اے) نے یادگار کے لیے مختص کردہ جگہ ایف ڈبلیو او کو تعمیر کیلئے دیدی ہے۔

وزیراعظم شہباز شریف کی خصوصی ہدایت اورحکومتی مالی معاونت سے منصوبے پر کام شروع کردیا گیا ہے،  وزیراعظم نے 13/ 14 اگست کی درمیانی شب ڈیزائن کی نقاب کشائی  کی جس کے بعد منصوبے پر عمل درآمد تیزی  سےجاری ہے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ یادگار کی تعمیر میں عالمی معیار کے مٹیریل اور اعلیٰ بین الاقوامی تعمیراتی معیارات کو مدنظر رکھا جا رہا ہے، یادگار کا مقصد قومی اتحاد و یکجہتی کو خراجِ تحسین پیش کرنا اور  عوامی شعور، فخر اور عکاسی کا مرکز بنانا ہے۔

ذرائع کے مطابق "معرکہ حق" یادگار ملک  کے  فخر اور اجتماعی قربانیوں کی نمائندہ ہوگی، یادگار معرکہ حق اسلام آباد کے منظر نامے میں باوقار قومی اضافہ اور قوم کے اتحاد کا مظہر بنے گی۔

 
