یو ایس اوپن: اوسٹاپینکو نے نسل پرستانہ ریمارکس پر معافی مانگ لی

میں دوسرے راؤنڈ کے سنگلز میچ کے دوران کہی گئی کچھ چیزوں کے لیے معذرت چاہتی ہوں، اوسٹاپینکو

اسپورٹس ڈیسک August 31, 2025
جیلینا اوسٹاپینکو نے امریکی سیاہ فام کھلاڑی ٹیلر ٹاؤن سینڈ سے متعلق کہے نسل پرستانہ ریمارکتس پر معافی مانگ لی۔

لاٹویا سے تعلق رکھنے والی اوسٹاپینکو یو ایس اوپن کے دوسرے راؤنڈ میں ٹیلر ٹاؤن سینڈ کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی۔

شکست کے بعد دونوں کھلاڑیوں میں کچھ گرما گرمی ہوئی جس دوران اوسٹاپینکو نے ٹیلر ٹاؤن سینڈ کو کہا کہ تمہارے پاس نہ تعلیم ہے اور نہ ہی تمہاری کوئی حیثیت ہے۔

اب اوسٹاپینکو نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر جاری پیغام میں کہا کہ ’میں دوسرے راؤنڈ کے سنگلز میچ کے دوران کہی گئی کچھ چیزوں کے لیے معذرت چاہتی ہوں‘۔

ان کا مزید کہنا تھا کہ ’انگریزی میری مادری زبان نہیں ہے، اس لیے جب میں نے تعلیم کا کہا تو میں صرف اس کے بارے میں بات کر رہی تھی جسے میں ٹینس کے آداب کے طور پر مانتی ہوں۔ لیکن میں سمجھ سکتی ہوں کہ اس طرح استعمال کیے گئے الفاظ نے ٹینس کورٹ سے باہر بہت سے لوگوں کو ناراض کیا ہے۔

 
