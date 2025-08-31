حماس کے ترجمان ابوعبیدہ اسرائیلی حملے میں شہید

اہل خانہ اور ذرائع نے ابوعبیدہ کی شہادت کی تصدیق کردی، فلسطین میں مجموعی شہادتوں کی تعداد 63 ہزار 300 سے متجاوز

ویب ڈیسک August 31, 2025
فلسطین کی مزاحمت کار تنظیم حماس کے عسکری ونگ القسام کے ترجمان ابوعبیدہ اسرائیلی حملے میں شہید ہوگئے ہیں۔

عرب میڈیا رپورٹ کے مطابق فلسطینی ذرائع اور اہل خانہ نے ابوعبیدہ کی شہادت کی تصدیق کی اور بتایا کہ گزشتہ روز انہیں فلیٹ پر حملے کے دوران نشانہ بنایا گیا ہے۔

اس حوالے سے ابھی تک حماس کا کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا تاہم فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ ابو عبیدہ کو اُس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ غزہ میں اپنے فلیٹ پر موجود تھے۔

اس سے قبل اسرائیلی وزیر اعظم اور وزیر دفاع نے ایک کارروائی کے نتیجے میں القسام بریگیڈ کے ترجمان ابوعبیدہ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔

خبررساں ادارے رائٹرز کے مطابق نیتن یاہو نے حماس کے ترجمان ابوعبیدہ کی موت کا اعلان اتوار کے روز کیا۔

دریں اثنا فلسطینی ذرائع نے یہ بھی تصدیق کی کہ ابوعبیدہ گزشتہ روز ہی شہید ہوگئے تھے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ ابوعبیدہ چند روز سے اس فلیٹ میں مقیم تھے جسے گزشتہ روز اسرائیلی طیاروں نے راکٹ کے ذریعے نشانہ بنایا اور وہ حملے کے وقت گھر پر ہی تھے۔

اُدھر القسام بریگیڈ کے ذرائع سے بھی ابوعبیدہ کی شہادت کی تصدیق ہوگئی ہے جبکہ اسرائیلی میڈیا بھی حماس کے ترجمان کی موت کے حوالے سے خبریں نشر کررہا ہے۔

الجزیرہ کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اسرائیلی کارروائیوں میں 77 فلسطینی شہید ہوئے جس کے بعد مجموعی اموات کی تعداد 63 ہزار 300 سے تجاوز کرگئی ہے۔

 
