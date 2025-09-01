عمران خان پر پریشر ڈالنے کے لیے میرے بیٹوں کو گرفتار کیا گیا، علیمہ خان

پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ میرے بیٹوں کو اسی لیے گرفتار کیا گیا کہ وہ بانی پی ٹی آئی پر پریشر ڈالنا چاہتے ہیں، بانی پی ٹی آئی ظلم کے خلاف کھڑے ہیں، ہم سب بھی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں۔
انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں جناح ہاؤس حملہ کیس میں گرفتار اپنے بیٹے شیر شاہ کی درخواست ضمانت پر سماعت کے سلسلے میں پیشی کے بعد علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شیر شاہ خان کی ضمانت پر سماعت تھی۔
ان کا کہنا تھا کہ ہم ،ہمارے وکلا ، اور جج صاحب بھی موجود تھے، تفتیشی افسر جاوید نے کہا فائل نہیں ہے، ابھی پنجاب پولیس کو آرڈر ہے کہ سائل پیش نہ کریں، اس مقدمے میں سب کی ضمانت ہو چکی ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ ہم بہنیں اڈیالہ جا رہی ہیں کہ کل ہمارے بھائی سے ملاقات کا دن ہے، منگل کے دن بانی پی ٹی آئی کا توشہ خانہ ٹو لگا ہوا تھا، آج کی تاریخ تھی توشہ خانہ ٹو پر وہ بھی ملتوی کر دی۔
علیمہ خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا مکمل چیک اپ کروا دیں، پورا پاکستان بانی پی ٹی آئی کی خبر سننا چاہتا ہے، بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ مجھے اس طرح قید کر کے یہ نہیں توڑ سکتے۔
ان کا کہنا تھا کہ میرے بیٹوں کو اسی لیے گرفتار کیا گیا کہ وہ بانی پی ٹی آئی پر پریشر ڈالنا چاہتے ہیں، ہمارے پاکستان ہمارا ملک ہے ہم قربانی دینے کو تیار ہیں، بانی پی ٹی آئی ظلم کے خلاف کھڑے ہیں، ہم سب بھی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں۔
علیمہ خان نے کہا کہ شیر شاہ خان کی ضمانت پر سماعت کل ہے، اللہ مالک ہے ہم نے سب اللہ پر چھوڑا ہوا ہے۔