ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے ریکارڈ انعامی رقم کا اعلان

محمد یوسف انجم September 01, 2025
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے ویمنز ون ڈے ورلڈ کپ کے لیے ریکارڈ انعامی رقم کا اعلان کیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق آئی سی سی کی گورننگ باڈی کی جانب سے جاری کردہ اعلان کے مطابق ویمنز ورلڈکپ کی مجموعی انعامی رقم 13.88 ملین ڈالر(پاکستانی روپوں میں 3 ارب 92 کروڑ روپے سے زائد) رکھی گئی ہے۔

یہ انعامی رقم 2022 کے ویمنز ورلڈکپ ایڈیشن میں پیش کی گئی 3.5 ملین ڈالر کی انعامی رقم سے 297 فیصد زیادہ ہے۔

ورلڈ کپ کی فاتح ٹیم کو 4.48 ملین ڈالر (پاکستانی روپوں میں ایک ارب 26 کروڑ روپے سے زائد) اور رنر اپ کو 2.24 ملین ڈالر (پاکستانی روپوں میں 63کروڑ روپے سے زائد) ملیں گے۔

پانچویں اور چھٹی پوزیشن والی ٹیموں کو فی کس 7 لاکھ ڈالر، ساتویں اور آٹھویں پوزیشن والی ٹیموں کو 2 لاکھ 80 ہزار ڈالر دیئے جائیں گے۔

سیمی فائنلسٹ ٹیموں کو  1.12 ملین ڈالر(پاکستانی روپوں میں 31کروڑ روپے سے زائد) کی انعامی رقم ملے گی۔

آٹھ ٹیموں پر مشتمل یہ مقابلہ بھارت اور سری لنکا کے مشترکہ میزبانی میں 30 ستمبر سے شروع ہوگا۔
