برطانیہ میں پناہ گزین پالیسی سخت، خاندان بلانے کی درخواستوں پر عارضی پابندی

لندن: برطانیہ نے پناہ گزینوں کے خاندان بلانے کی نئی درخواستیں عارضی طور پر روک دی ہیں۔
وزیرداخلہ یویٹ کوپر نے کہا ہے کہ پناہ گزینوں کے نظام میں بڑی تبدیلیاں کی جارہی ہیں اور فی الحال کوئی نئی درخواست جمع نہیں ہوسکے گی۔
وزیرداخلہ نے بتایا کہ اب پناہ گزینوں پر وہی شرائط لاگو ہوں گی جو دیگر تارکین وطن کے لیے ہیں۔ ان شرائط میں کم از کم 29 ہزار پاؤنڈ سالانہ آمدنی، مناسب رہائش کا انتظام اور اہل خانہ کے لیے بنیادی انگریزی زبان کا علم شامل ہوگا۔
انہوں نے مزید کہا کہ غیر قانونی پناہ گزینوں کو واپس بھیجنے کا عمل تیز کیا جارہا ہے اور مہنگے پناہ گزین ہوٹلوں کو بھی جلد بند کرنے کی کوششیں کی جائیں گی۔
دوسری جانب برطانیہ کی اپوزیشن جماعت کنزرویٹو کے شیڈو ہوم سیکریٹری کرس فلپ نے اس فیصلے کو ناکافی قرار دیا اور کہا کہ سرحدی سکیورٹی کے سنگین بحران سے نمٹنے کے لیے صرف قوانین میں معمولی تبدیلی کافی نہیں۔