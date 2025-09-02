فتنۃ الخوارج ؛ معصوم بچوں، شہریوں اور تعلیم و امن کے سب سے بڑے دشمن

فتنۃ الخوارج پہلے ہی شکست خوردہ ہے اور جھوٹے بیانات سے مقامی لوگوں کو دھوکا دے رہے ہیں

ویب ڈیسک September 02, 2025
فتنۃ الخوارج معصوم بچوں، شہریوں کے ساتھ ساتھ تعلیم اور امن کے بھی سب سے بڑے دشمن ہیں۔

30 اگست کو فتنۃ الخوارج نے لکی مروت کے گاؤں ونڈا زاہد گل پرائمری اسکول میں IED دھماکا کیا۔ فتنۃ الخوارج کی مذموم کارروائی میں اسکول کی عمارت کو جزوی نقصان پہنچا۔ فتنۃ الخوارج کا یہ سفاکانہ حملہ تعلیم دشمنی اور عوام دشمنی کی کھلی مثال ہے۔

فتنۃ الخوارج نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ وہ نہ مذہب کےخیرخواہ ہیں نہ قبائلی روایات کے محافظ۔ اسکولوں پر حملے ان کی علم دشمن سوچ کو بے نقاب کرتے ہیں۔ اسلام کی پہلی تعلیم علم کا حصول ہے لیکن فتنۃ الخوارج اسی تعلیم کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں۔ فتنۃ الخوارج کا مقصد شہری ڈھانچوں کو نشانہ بنا کر خوف پھیلانا اور مقامی ترقی کو روکنا ہے۔

فتنۃ الخوارج کے ایجنڈے کا اصل مقصد عوام کو جہالت اور پسماندگی میں رکھنا ہے۔ فتنۃ الخوارج کا محافظ ہونے کا دعویٰ جھوٹ پر مبنی ہے۔ حقیقت میں معصوم بچوں، خواتین اور شہریوں کے دشمن ہیں۔ لکی مروت کے عوام تباہی کے سوداگر دہشتگرد گروہ کو پہچان چکے ہیں۔

بیرونی آقاؤں کے حکم پر چلنے والے فتنۃ الخوارج کے ہاتھوں میں نہ دین کی امانت ہے نہ قوم کی خیرخواہی ۔ مقامی عوام کی حمایت اور ریاست کے ساتھ تعاون فتنۃ الخوارج کا سب سے بڑا خوف ہے۔ سکیورٹی فورسز عوام کے تعاون سے ہر حال میں تعلیم کا تحفظ کریں گی۔

متاثرہ اسکول اور ڈھانچے دوبارہ تعمیر ہوں گے اور فتنۃ الخوارج کی ہر سازش ناکام بنائی جائے گی۔ فتنۃ الخوارج پہلے ہی شکست خوردہ ہے اور جھوٹے بیانات سے مقامی لوگوں کو دھوکا دے رہے ہیں۔
