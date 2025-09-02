وزیراعظم کی تاجکستان کے صدر سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں جاری تعاون پر اظہار اطمینان

رہنماؤں نے تجارت، سرمایہ کاری، رابطے، توانائی، علاقائی سلامتی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا

ویب ڈیسک September 02, 2025
وزیر اعظم شہباز شریف نے  جمہوریہ تاجکستان کے صدر امام علی رحمان سے آج چین کے دارالحکومت بییجنگ میں ملاقات کی۔

دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور تاجکستان کے درمیان باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں جاری تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا۔

دونوں رہنماؤں نے تجارت اور سرمایہ کاری، رابطے، توانائی، علاقائی سلامتی، ثقافت اور عوام سے عوام کے تبادلے سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔

دونوں رہنماؤں نے مشترکہ ثقافتی، تاریخی اور مذہبی رشتوں میں جڑے پاکستان تاجکستان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔

دونوں رہنماؤں نے مشترکہ تشویش کے علاقائی اور عالمی مسائل پر بھی نقطہ نظر کا تبادلہء خیال کیا۔
 

 
