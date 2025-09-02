ہڈیوں کی بیماری کا خطرہ کن لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے؟

عمر بڑھنے کے ساتھ ہڈیاں کمزور اور پتلی ہوتی جاتی ہیں

ویب ڈیسک September 02, 2025
ہڈیوں کی بیماریوں کا سامنا تو ویسے سب کو ہوسکتا ہے، لیکن کچھ لوگوں میں یہ خطرہ کہیں زیادہ ہوتا ہے۔

درج ذیل ان لوگوں کی فہرست دی گئی ہے جن میں ہڈیوں کی بیماری کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے:

1. عمر رسیدہ افراد

عمر بڑھنے کے ساتھ ہڈیاں کمزور اور پتلی ہوتی جاتی ہیں۔ 50 سال کے بعد خطرہ تیزی سے بڑھتا ہے۔

2. خواتین (خاص طور پر مینوپاز کے بعد)

ایسٹروجن ہارمون ہڈیوں کو مضبوط رکھتا ہے۔ مینوپاز کے بعد ایسٹروجن کم ہونے سے خواتین میں آسٹیوپوروسس کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔

3. کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی والے افراد

کیلشیم اور وٹامن ڈی ہڈیوں کے بنیادی اجزا ہیں۔ ان کی کمی سے ہڈیاں کمزور، نرم یا بآسانی ٹوٹ سکتی ہیں۔

4. جسمانی طور پر غیر فعال لوگ

جو لوگ زیادہ بیٹھے رہتے ہیں یا ورزش نہیں کرتے، ان کی ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہیں۔ وزن اٹھانے یا چہل قدمی جیسی سرگرمیاں ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہیں۔

5. خاندانی تاریخ

اگر خاندان میں کسی کو آسٹیوپوروسس رہا ہو تو دوسروں میں بھی یہ خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔

6. پتلے جسم والے افراد

بہت زیادہ دبلے پتلے لوگ (خاص طور پر خواتین) زیادہ متاثر ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ہڈیوں میں معدنیات کم ہوتی ہیں۔

7. نشہ آور عادات والے لوگ

زیادہ شراب نوشی اور سگریٹ نوشی ہڈیوں کی کثافت کم کرتی ہے۔

8. کچھ بیماریاں اور دوائیں

تھائیرائیڈ کی زیادتی، ذیابیطس، گٹھیا، گردوں کے مسائل ہڈیوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ کچھ دوائیں (مثلاً کورٹیسون/اسٹیرائیڈز) کا طویل استعمال بھی خطرہ بڑھاتا ہے۔

9. ہاضمے کے مسائل والے لوگ

معدے یا آنتوں کی بیماریاں (جیسے سیلیک ڈیزیز، Crohn’s disease) کیلشیم اور وٹامن ڈی جذب ہونے میں رکاوٹ بنتی ہیں جس سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔
