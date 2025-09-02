پروڈیوسرز کو ’نہ‘ سننا برا لگتا ہے؛ نووارد اداکارہ نے شوبز کی تلخ حقیقت بتادی

شروع میں صرف سپورٹنگ کردار دیئے جاتے ہیں، ماریہ ملک

ویب ڈیسک September 02, 2025
اداکارہ ماریا ملک نے انڈسٹری کے مثبت اور منفی پہلوؤں پر کھل کر بات کی۔

ابھرتی ہوئی اداکارہ ماریہ ملک نے شوبز کی چمک دمک کے پیچھے تاریک چہرے کو بے نقاب کرکے رکھ دیا۔

ڈراما "الزامِ عشق" سے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے والی نووارد اداکارہ ماریہ ملک نے اپنے کیریئر اور انڈسٹری کے تلخ تجربات کے بارے میں ایک انٹرویو میں بے باکی سے بات کی۔

ماریہ نے انٹرویو میں بتایا کہ میرے ساتھ کبھی ایسا کچھ غلط نہیں ہوا لیکن میں نے دوسروں کی ہولناک کردینے والی کہانیاں سنی ہیں۔

اداکارہ ماریہ ملک نے مزید کہا کہ  شو بز کی چمک دمک کے پیچھے کئی اندھیرے پہلو بھی چھپے ہیں، جنھیں سن کر دکھ ہوتا ہے۔

ماریہ ملک نے بتایا کہ شکر ہے میرے ساتھ کبھی کوئی ناخوشگوار واقعہ سامنے نہیں آیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسے واقعات رونما نہیں ہوتے۔

اپنے کیریئر کے حوالے سے ماریہ نے کہا کہ نئے آنے والوں کو عموماً صرف سپورٹنگ رولز ہی آفر کیے جاتے ہیں۔ میں بھی ابتدا میں ایسے ہی کردار کرتی رہی۔

انھوں نے مزید کہا کہ بعد میں کچھ کرداروں کو ٹھکرا دیا کیونکہ لیڈ رول میں نظر آنا چاہتی تھی لیکن پروڈیوسرز کو "نہ" سننا برا لگتا ہے۔

البتہ اداکارہ نے اس بات کو بھی تسلم کیا کہ جب فنکار کو کامیابی ملنے لگتی ہے تو پھر وہی پروڈیوسرز وغیرہ اچھی طرح پیش آتے ہیں۔
