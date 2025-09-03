ہمالیہ پہاڑوں کو ٹھوس تختے نے سہارا دے رکھا ہے، نیا سائنسی انکشاف

انڈین اور یورشین پلیٹوں کے درمیان زمین کی بالائی پرت لیتھو سفیئر کا ایک بڑا تختہ موجود ہے

سید عاصم محمود September 03, 2025
facebook whatsup
لاہور:

دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلے ہمالیہ نے 5 کروڑ سال قبل انڈین اور یورشین پلیٹوں کے ٹکرائو سے جنم لیا۔1924میں پہلی بار سوئس ارضیات داں ایملی ارگنڈ نے بتایا کہ ٹکرائو سے انڈین پلیٹ یورشین پلیٹ کے نیچے چلی گئی اور دونوں پلیٹوں کے ادغام سے ہی تبت کا وسیع علاقہ کئی ہزار فٹ بلند ہو گیا۔

یہ نظریہ سبھی نے مان لیا مگر اب جدید ارضیاتی سائنس نے اسے غلط قرار دے ڈالا۔ اٹلی کی یونیورسٹی آف میلانو بیکوچا سے منسلک ماہر ارضیات  پائٹرو سٹرنائی  نے کہا ہے کہ زمین کی 45 میل گہرائی میں پہاڑوں کی بنیادیں شدید حرارت سے پگھل جاتی ہیں۔ پھر ہمالیہ پہاڑ کیسے اب تک اتنے زیادہ بلند ہے ؟

انہی کی متجسّس تحقیق سے انکشاف ہوا کہ انڈین اور یورشین پلیٹوں کے درمیان غلاف زمین (Mantle)کی بالائی پرت  لیتھوسفئیر (lithosphere)کا ایک بہت بڑا اور ٹھوس تختہ موجود  ہے جو ٹکرائو کے وقت ظہور پذیر ہوا تھا۔

اسی تختے کے باعث نہ صرف ہمالیہ پہاڑوں کی بنیادیں پگھل نہیں سکیں بلکہ وہ موٹا ہو رہاجس سے پہاڑ بھی اٹھ رہے۔ انڈین ویورشین پلیٹوں کا مواد تختے سے جڑ کر اس کو موٹا کر رہا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کپور خاندان کا مشہور اداکار خاتون سے زیادتی کے الزام میں گرفتار

کپور خاندان کا مشہور اداکار خاتون سے زیادتی کے الزام میں گرفتار

 Sep 04, 2025 10:01 AM |
عمر 56 مگر لگتی 36 کی ہیں؛ ہالی ووڈ اسٹار جینیفر اینسٹن نے راز بتادیا

عمر 56 مگر لگتی 36 کی ہیں؛ ہالی ووڈ اسٹار جینیفر اینسٹن نے راز بتادیا

Sep 03, 2025 11:57 PM |
بڑا سرپرائز؛ ڈان 3 میں رنویر کیساتھ امیتابھ اور شاہ رخ کی انٹری

بڑا سرپرائز؛ ڈان 3 میں رنویر کیساتھ امیتابھ اور شاہ رخ کی انٹری

Sep 03, 2025 09:30 PM |

رائے

ایک اور امتحان…

ایک اور امتحان…

 Sep 04, 2025 02:03 AM |
inattentional blindness

Inattentional Blindness

Sep 04, 2025 02:01 AM |
قدرتی آفت اور غیر انسانی رویے

قدرتی آفت اور غیر انسانی رویے

Sep 04, 2025 01:57 AM |

متعلقہ

Express News

52 گھنٹوں تک کِک بال کھیلنے کا گینیز ورلڈ ریکارڈ

Express News

ہمالیہ پہاڑوں کو ٹھوس تختے نے سہارا دے رکھا ہے، نیا سائنسی انکشاف

Express News

کچھ لوگوں کو مچھر دوسروں کے مقابلے میں زیادہ کیوں کاٹتے ہیں؟

Express News

انسان کے اندرونی جسم کے وہ 10 اعضا جس کے بغیر بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے

Express News

زیادہ دیر تک فون دیکھنے کیوجہ سے نوجوان فالج کا شکار ہوگیا

Express News

بھارت میں ناپید ہونے والے ایشیائی شیر خونخوار بن گئے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو