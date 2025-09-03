پینگولن کو نالہ ڈیک کے سیلابی پانی میں پھینکنے والا ملزم ٹک ٹاک ویڈیو کی مدد سے گرفتار

حکام نے بتایا کہ محکمہ وائلڈ لائف نے ملزم کو قلعہ احمد اباد ضلع نارووال سے گرفتار کرکے مقدمہ درج کرلیا

آصف محمود September 03, 2025
محکمہ وائلڈ لائف نے پینگولن کو نالہ ڈیک کے سیلابی پانی میں پھینکنے والے ملزم کو ٹک ٹاک ویڈیو کی مدد سے ٹریس کرلیا۔

رپورٹ کے مطابق وائلڈلائف رینجر نے نایاب اور تحفظ شدہ پینگولین سیلابی پانی میں پھینکنے اور پھر اس عمل کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کرنیوالے ملزم کو گرفتار کرلیا ہے۔

وائلڈ لائف رینجر نے ملزم کوقلعہ احمد اباد ضلع نارووال سے گرفتار کرکے مقدمہ درج کرلیا ہے۔
پینگولن کونالہ ڈیک کے سیلابی پانی میں پھینکنے والے ملزم کی شناخت کی گئی۔

سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے جنگلی حیات پر ظلم کرنے والوں کو قانون کے مطابق سخت سزا دی جائے گی۔

انہوں نے کہا کہ قانونی تقاضے ہنگامی بنیادوں پر مکمل کیے جا رہے ہیں، حکومت پنجاب نایاب جنگلی حیات کے تحفظ کیلئے کڑی نگرانی اور مؤثر حکمت عملی پرعمل پیرا ہے۔

سینیئر وزیر کا کہنا ہے وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کا عزم ہے کہ پاکستان کی قیمتی جنگلی حیات کا ہر قیمت پر تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔

 
