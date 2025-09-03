زرمبادلہ کی دونوں مارکیٹوں میں ڈالر کی نسبت روپیہ تگڑا 

اوپن کرنسی مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر مزید 10پیسے کی کمی سے 283روپے 30پیسے کی سطح پر بند ہوئی

احتشام مفتی September 03, 2025
facebook whatsup
کراچی:

پاکستان سے روزگار کی غرض سے ہنرمند، پروفیشنلز کی ماہوار بنیادوں پر بیرونی ممالک منتقلی سے ترسیلات زر کی آمد میں اضافے کی توقعات، برآمد کنندگان کی فیوچر مارکیٹ میں پرکشش پریمیم پر ڈالر کی فروخت اور متعلقہ اداروں کی زرمبادلہ کی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف یومیہ بنیادوں پر کارروائیوں کے باعث زرمبادلہ کی دونوں مارکیٹوں میں بدھ کو انیسویں روز بھی ڈالر کی نسبت روپیہ تگڑا رہا۔

اسٹیٹ بینک کی مالی سال 2026 میں 3.25 تا 4.25 فیصد کی معاشی نمو، افراط زر کی شرح گھٹنے، زرمبادلہ کے ذخائر بڑھنے سے پیشگوئی اور رواں مالی سال 1ارب 80کروڑ کی ادائیگیوں کا انتظام مکمل ہونے سے انٹربینک مارکیٹ میں کاروبار کے تمام دورانیے میں ڈالر تنزلی سے دوچار رہا جس سے ایک موقع پر ڈالر کی قدر 25پیسے کی کمی سے 281روپے 47پیسے کی سطح پر بھی آگئی تھی۔

لیکن جوں ہی سپلائی مزید بہتر ہوئی تو نئے درآمدی لیٹر آف کریڈٹس کھلنے سے ڈیمانڈ بڑھنے کے باعث کاروبار کے اختتام پر ڈالر کی قدر 03پیسے کی کمی سے 281روپے 70پیسے کی سطح پر بند ہوئی۔

اوپن کرنسی مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر مزید 10پیسے کی کمی سے 283روپے 30پیسے کی سطح پر بند ہوئی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کپور خاندان کا مشہور اداکار خاتون سے زیادتی کے الزام میں گرفتار

کپور خاندان کا مشہور اداکار خاتون سے زیادتی کے الزام میں گرفتار

 Sep 04, 2025 10:01 AM |
عمر 56 مگر لگتی 36 کی ہیں؛ ہالی ووڈ اسٹار جینیفر اینسٹن نے راز بتادیا

عمر 56 مگر لگتی 36 کی ہیں؛ ہالی ووڈ اسٹار جینیفر اینسٹن نے راز بتادیا

Sep 03, 2025 11:57 PM |
بڑا سرپرائز؛ ڈان 3 میں رنویر کیساتھ امیتابھ اور شاہ رخ کی انٹری

بڑا سرپرائز؛ ڈان 3 میں رنویر کیساتھ امیتابھ اور شاہ رخ کی انٹری

Sep 03, 2025 09:30 PM |

رائے

ایک اور امتحان…

ایک اور امتحان…

 Sep 04, 2025 02:03 AM |
inattentional blindness

Inattentional Blindness

Sep 04, 2025 02:01 AM |
قدرتی آفت اور غیر انسانی رویے

قدرتی آفت اور غیر انسانی رویے

Sep 04, 2025 01:57 AM |

متعلقہ

Express News

زرمبادلہ کی دونوں مارکیٹوں میں ڈالر کی نسبت روپیہ تگڑا 

Express News

وزیراعظم شہباز شریف کی چینی اعلیٰ کاروباری شخصیات کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت

Express News

ضبط شدہ اسمگلڈ گاڑیوں کو قانونی حیثیت دینے والے ایف بی آر افسران و اہلکاروں کیخلاف کارروائی شروع

Express News

سونے کے نرخوں میں ہوشربا اضافہ؛ نئی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر

Express News

ورلڈ بینک پاکستان کو مختلف منصوبوں کے لیے 2 ارب ڈالر سے زائد قرض دے گا

Express News

پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ ساز تیزی؛ 100 انڈیکس نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو