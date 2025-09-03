پاکستان میں سیلاب کے باوجود افغانستان کے زلزلہ متاثرین کی ہر ممکن مدد کریں گے، حافظ نعیم

کل سے الخدمت کی جانب سے امداد بھیجنے کا سلسلہ شروع ہوجائے گا، سیلاب کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے، امیر جماعت اسلامی

ویب ڈیسک September 03, 2025
فوٹو: فائل

جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے افغان وزیر اعظم ملا حسن اخوند کو خط لکھ کر زلزلے پر جانی و مالی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان  نے وزیراعظم افغانستان ملا محمد حسن اخوند کے نام خط لکھا جس کو انہوں نے جماعت اسلامی رہنماؤں کے ہمراہ ارسال کیا۔

جماعت اسلامی پشاور کی جانب سے وفد نے افغان قونصل جنرل سے ملاقات کی، وفد میں صوبائی امیر پروفیسر محمد ابراہیم خان ، عبدالواسع ، صابر حسین اور وقاص خان چمکنی شامل ہیں۔

حافظ نعیم الرحمان نے اپنے خط میں مشرقی افغانستان میں زلزلہ سے  جانی و مالی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے جماعت اسلامی کی جانب سے افغانستان  میں جاری امدادی سرگرمیوں میں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔

امیر جماعت اسلامی نے  خط میں افغان عوام اور متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت کیا اور الخدمت فاؤنڈیشن کو امدادی سرگرمیوں میں مکمل تعاون کے لیے ہدایات جاری  کردیں۔

اپنے خط میں حافظ نعیم نے لکھا کہ کل سے امدادی سامان افغانستان  بھیجنے کا سلسلہ شروع کردیا جائے گا، سیلاب کی وجہ سے  الخدمت کے ہزاروں کارکنان  ملک بھر میں امدادی کاموں میں مصروف ہیں۔

خط میں امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ تاہم اس کے باجود افغان بھائیوں سے بھی حتی المقدور تعاون کیا جائے گا۔
