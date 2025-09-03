کراچی: گڑھے میں گرنے والا محنت کش مٹی کے تودے تلے دب کر جاں بحق

متوفی کی شناخت 40 سالہ جمیل کے نام سے کی گئی

اسٹاف رپورٹر September 03, 2025
نارتھ ناظم آباد ضیا الدین چورنگی کے قریب سوئی گیس کی لائن ڈالنے کے لیے کھودے گئے گڑھے میں گرنے سے محنت کش مٹی کے تودے تلے دب کر جاں بحق ہوگیا۔

اس حوالے سے ترجمان ریسکیو 1122 کے مطابق واقعے کی اطلاع ملتے ہی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم ایمبولینس کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئی اور مٹی میں پھنسی ہوئی متوفی کی لاش کو نکال کر ضابطے کی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کر دیا ۔

ہیڈ محرر تھانہ نارتھ ناظم آباد ذیشان نے بتایا کہ مذکورہ مقام پر سوئی گیس کی لائن ڈالنے کا کام چل رہا تھا کہ اس دوران ایک مزدور اتفاقیہ طور پر گڑھے میں گر گیا جس کی وجہ سے اسے سر پر بھی گہری چوٹ آئی اور اس دوران گڑھے میں مٹی کا تودہ بھی اس پر گر گیا۔

متوفی کی شناخت 40 سالہ جمیل کے نام سے کی گئی تاہم اس حوالے سے پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے ۔
