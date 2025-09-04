سوڈان میں بارش سے تباہی، لینڈ سلائیڈنگ سے پورا گاؤں ملیامٹ، ایک ہزار افراد ہلاک

مغربی سوڈان کے مسلح گروپ نے اقوام متحدہ اور دیگر اداروں سے مدد کی اپیل کی ہے، رپورٹ

ویب ڈیسک September 04, 2025
facebook whatsup
فوٹو: رائٹرز
SUDAN:

سوڈان کے مسلح گروپ کے زیرقبضہ مغربی علاقے میں بارش نے تباہی مچا دی ہے جہاں پورا گاؤں ملیامیٹ ہوگیا اور ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار تک پہنچ گئی ہے جبکہ مسلح گروپ نے لاشیں نکالنے اور ریسکیو کے لیے بیرونی مدد کی اپیل کی ہے۔

خبرایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق مسلح گروپ سوڈان لبریشن موومنٹ/آرمی نے کہا کہ دارفر ریجن کے پہاڑی علاقے جبل مارا میں گاؤں تارسین تباہ ہوگیا ہے جہاں صرف ایک شہری کو بچالیا گیا ہے۔

رپورٹ کے مطابق مسلح گروپ نے اقوام متحدہ اور بین الاقوامی فلاحی اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ لاشیں نکالنے کے لیے مدد فراہم کریں جہاں جہاں بحق ہونے والوں میں مرد و خواتین اور بچے شامل ہیں۔

گروپ نے بیان میں کہا کہ گاؤں تارسین مکمل طور پر مٹ چکا ہے اور مسلسل بارش کی وجہ سے علاقے میں سفر کرنا مشکل ہوچکا ہے اور امدادی کارروائیوں میں رکاؤٹ ہو رہی ہے۔

سوڈان کے مسلح گروپ کے سربراہ عبدالوحید محمد نور نے ایک الگ بیان میں کہا کہ قریبی گاؤں میں بھی اسی طرح کی لینڈسلائیڈنگ کے خطرات کے پیش نظر لوگوں میں خوف پایا جاتا ہے اور بارش کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔

انہوں نے کہا کہ شہریوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے اور ہنگامی بنیاد پر شیلٹر فراہم کرنے کے لیے ہنگامی امداد کی ضرورت ہے۔

مقامی میڈیا کے مطابق اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر نے لینڈ سلائیڈنگ سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 300 سے 1000 کے درمیان بتائی ہے۔

بین الاقوامی ادارہ پلان انٹرنیشنل کے علاقائی نمائندے ارجمند حسین نے بتایا کہ تارسین گاؤں کا 45 کلومیٹر علاقے میں گاڑیاں جانے کی کوئی صورت نہیں ہے جہاں صرف پیدل یا خچروں کے ذریعے امداد پہنچائی جاسکتی ہے۔

جبل مارا ایمرجنسی روم سے مقامی عہدیدار عبدالحفیظ علی نے بتایا کہ رضاکاروں نے 9 لاشیں نکالی ہیں اور گاؤں میں سیکڑوں بے گھر ہونے والے افراد کو پناہ دی گئی ہے۔

خیال رہے کہ سوڈان میں پیرا ملٹری ریپڈ سپورٹ فورسز اور سوڈان کی فوج کے درمیان گزشتہ چند برسوں سے شمالی دارفر کے دارالحکومت فاشر کے کنڑول اور اقتدار کے حصول کی جنگ جاری ہے اور اب تک سیکڑوں افراد مارےگئے ہیں تاہم سوڈان لبریشن موومنٹ اس لڑائی میں غیرجانب دار ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

امریکی عدالت نے گلوکارہ کارڈی بی کے گارڈ حملہ کیس کا بڑا فیصلہ سُنا دیا

امریکی عدالت نے گلوکارہ کارڈی بی کے گارڈ حملہ کیس کا بڑا فیصلہ سُنا دیا

 Sep 04, 2025 12:01 PM |
برسوں پرانے گانے کی ویڈیو میں حبا بخاری کو دیکھ کر مداح حیران، اداکارہ کی عمر پر تبصرے

برسوں پرانے گانے کی ویڈیو میں حبا بخاری کو دیکھ کر مداح حیران، اداکارہ کی عمر پر تبصرے

 Sep 04, 2025 11:20 AM |
کاجول اور اجے دیوگن کے اثاثوں کی کُل مالیت کتنی ہے؟ جان کر دنگ رہ جائیں گے

کاجول اور اجے دیوگن کے اثاثوں کی کُل مالیت کتنی ہے؟ جان کر دنگ رہ جائیں گے

Sep 04, 2025 11:05 AM |

رائے

ایک اور امتحان…

ایک اور امتحان…

 Sep 04, 2025 02:03 AM |
inattentional blindness

Inattentional Blindness

Sep 04, 2025 02:01 AM |
قدرتی آفت اور غیر انسانی رویے

قدرتی آفت اور غیر انسانی رویے

Sep 04, 2025 01:57 AM |

متعلقہ

Express News

حماس تمام 20 یرغمالیوں کو ایک ساتھ اور فوراً رہا کرے؛ ٹرمپ کی دھمکی

Express News

مغربی کنارے کا الحاق ہماری ریڈ لائن ہے؛ متحدہ عرب امارات کا اسرائیل کو انتباہ

Express News

چین کے جدید ٹیکنالوجی سے لیس نئے میزائل؛ دنیا کے کسی بھی کونے کو نشانہ بناسکتے ہیں

Express News

موت کی افواہیں اُڑتی رہیں، ٹرمپ گالف کھیلتے رہے؛ دلچسپ ردعمل آگیا

Express News

یروشلم میں اسرائیلی وزیراعظم کیخلاف مظاہرے؛ گھر کے باہر گاڑی اور ٹینک نذرِ آتش

Express News

’’مفت‘‘ پلے اسٹیشن نہ ملنے پر دکان میں توڑ پھوڑ کی ویڈیو وائرل؛ حقیقت کیا ہے؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو