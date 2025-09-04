سوڈان میں بارش سے تباہی، لینڈ سلائیڈنگ سے پورا گاؤں ملیامٹ، ایک ہزار افراد ہلاک

SUDAN:
سوڈان کے مسلح گروپ کے زیرقبضہ مغربی علاقے میں بارش نے تباہی مچا دی ہے جہاں پورا گاؤں ملیامیٹ ہوگیا اور ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار تک پہنچ گئی ہے جبکہ مسلح گروپ نے لاشیں نکالنے اور ریسکیو کے لیے بیرونی مدد کی اپیل کی ہے۔
خبرایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق مسلح گروپ سوڈان لبریشن موومنٹ/آرمی نے کہا کہ دارفر ریجن کے پہاڑی علاقے جبل مارا میں گاؤں تارسین تباہ ہوگیا ہے جہاں صرف ایک شہری کو بچالیا گیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق مسلح گروپ نے اقوام متحدہ اور بین الاقوامی فلاحی اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ لاشیں نکالنے کے لیے مدد فراہم کریں جہاں جہاں بحق ہونے والوں میں مرد و خواتین اور بچے شامل ہیں۔
گروپ نے بیان میں کہا کہ گاؤں تارسین مکمل طور پر مٹ چکا ہے اور مسلسل بارش کی وجہ سے علاقے میں سفر کرنا مشکل ہوچکا ہے اور امدادی کارروائیوں میں رکاؤٹ ہو رہی ہے۔
سوڈان کے مسلح گروپ کے سربراہ عبدالوحید محمد نور نے ایک الگ بیان میں کہا کہ قریبی گاؤں میں بھی اسی طرح کی لینڈسلائیڈنگ کے خطرات کے پیش نظر لوگوں میں خوف پایا جاتا ہے اور بارش کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔
انہوں نے کہا کہ شہریوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے اور ہنگامی بنیاد پر شیلٹر فراہم کرنے کے لیے ہنگامی امداد کی ضرورت ہے۔
مقامی میڈیا کے مطابق اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر نے لینڈ سلائیڈنگ سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 300 سے 1000 کے درمیان بتائی ہے۔
بین الاقوامی ادارہ پلان انٹرنیشنل کے علاقائی نمائندے ارجمند حسین نے بتایا کہ تارسین گاؤں کا 45 کلومیٹر علاقے میں گاڑیاں جانے کی کوئی صورت نہیں ہے جہاں صرف پیدل یا خچروں کے ذریعے امداد پہنچائی جاسکتی ہے۔
جبل مارا ایمرجنسی روم سے مقامی عہدیدار عبدالحفیظ علی نے بتایا کہ رضاکاروں نے 9 لاشیں نکالی ہیں اور گاؤں میں سیکڑوں بے گھر ہونے والے افراد کو پناہ دی گئی ہے۔
خیال رہے کہ سوڈان میں پیرا ملٹری ریپڈ سپورٹ فورسز اور سوڈان کی فوج کے درمیان گزشتہ چند برسوں سے شمالی دارفر کے دارالحکومت فاشر کے کنڑول اور اقتدار کے حصول کی جنگ جاری ہے اور اب تک سیکڑوں افراد مارےگئے ہیں تاہم سوڈان لبریشن موومنٹ اس لڑائی میں غیرجانب دار ہے۔