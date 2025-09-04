پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی، پنجاب پولیس کا ریسکیو و ریلیف آپریشن تیز

ریسکیو کارروائیوں میں سیف سٹی تھرمل امیجنگ ٹیکنالوجی اور ڈرون کیمروں کا استعمال کیا جا رہا ہے

ویب ڈیسک September 04, 2025
لاہور:

دریائے ستلج، چناب اور راوی میں مسلسل بڑھتے ہوئے سیلابی ریلوں کے پیش نظر پنجاب پولیس کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔

وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایات پر پولیس نے ریسکیو اور ریلیف آپریشن میں بھرپور تیزی لا کر متاثرہ عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا شروع کر دیا ہے۔

آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے مطابق، پنجاب پولیس اب تک سیلاب سے متاثرہ اضلاع سے 3 لاکھ 43 ہزار 605 شہریوں کا کامیاب انخلا یقینی بنا چکی ہے۔

ان میں 1 لاکھ 34 ہزار 395 مرد، 1 لاکھ 1,893 خواتین اور 1 لاکھ 7 ہزار 317 بچے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 4 لاکھ 66 ہزار 794 مال مویشیوں کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔

ریسکیو کارروائیوں میں سیف سٹی تھرمل امیجنگ ٹیکنالوجی اور ڈرون کیمروں کا استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ سیلاب زدہ علاقوں میں پھنسے افراد اور مویشیوں کی بروقت نشاندہی ہو سکے۔

پنجاب پولیس کے ترجمان کے مطابق اس وقت پولیس کے 16,000 سے زائد افسران و اہلکار، 765 گاڑیاں اور 40 کشتیوں کے ذریعے صوبہ بھر میں امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں۔

متاثرہ علاقوں میں شاہدرہ، ملتان، قصور، وہاڑی، لودھراں، میلسی سمیت دیگر اضلاع شامل ہیں جہاں پولیس نے سکیورٹی، سرویلنس اور پٹرولنگ کو مزید مؤثر بنا دیا ہے۔

فلڈ ریلیف کیمپس میں متاثرین کو خوراک، ادویات، رہائش اور دیگر ضروری سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔

آئی جی پنجاب نے تمام افسران کو ہدایت دی ہے کہ انخلاء والے علاقوں میں امن و امان برقرار رکھنے اور ریلیف کے عمل کو شفاف و منظم رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔
